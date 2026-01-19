Detienen a un hombre por robar el dinero de las tragaperras de una estación de servicio de Agüimes (Gran Canaria)

Archivo - Guardia Civil - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Agüimes, en Gran Canaria, ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas en una estación de servicio de la zona, de donde se llevó el dinero de las tragaperras.

La detención se ha producido después de que durante la madrugada del 26 de diciembre la central operativa recibió un aviso de alarma en un establecimiento de servicios ubicado en las proximidades de una destacada vía de comunicación, personándose agentes de la Guardia Civil en el lugar.

Una vez en la zona los agentes observaron a dos hombres abandonando el local a través de una ventana que presentaba una reja metálica de protección arrancada y el cristal fracturado, y al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida a pie, iniciándose una persecución por una zona de abundante vegetación, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante la persecución los agentes consiguieron que uno de los sospechosos pudiera ser interceptado, procediendo a su detención. Además, tras la inspección ocular, se confirmó que el detenido y su cómplice habían utilizado herramientas contundentes para forzar el acceso y posteriormente romper dos máquinas de juegos.

En el robo, sustrajeron el dinero en efectivo de los cajetines de recaudación provocando múltiples daños, incluida la rotura de las máquinas tragaperras y daños estructurales.

Señalan que la línea "clave" de la investigación se centró en la localización del vehículo utilizado para el desplazamiento, un turismo que estaba estacionado en las inmediaciones de la calle El Balos de Agüimes.

En el registro del maletero del mismo, los agentes encontraron diversas herramientas compatibles con las utilizadas en el forzamiento del establecimiento. Además en el visionado de las cámaras de seguridad del recinto pudieron confirmar los hechos, así como la participación del investigado, quien vestía ropas oscuras y una gorra para intentar ocultar su identidad.

Las diligencias instruidas por el Puesto Principal de Agüimes, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Telde, siendo finalmente puesto en libertad con cargos a la espera de juicio una vez finalizadas las gestiones policiales.