Detienen a 5 hombres por cuatro robos con fuerza en comercios, restauración y viviendas de Gáldar (Gran Canaria)

Uno de los detenidos en Gáldar (Gran Canaria) por robos con fuerza en viviendas y comercios - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, en colaboración con la Policía Local de Gáldar (Gran Canaria), ha detenido a cinco hombres como presuntos autores de numerosos delitos de robo con fuerza en interior de restaurantes y viviendas del municipio de Gáldar.

La investigación comenzó tras las denuncias presentadas por varios ciudadanos que habían sido víctima de robos en sus comercios o viviendas del municipio, motivo por el que la Guardia Civil de Santa María de Guía inició las pesquisas para el esclareciendo en concreto de un robo producido en una vivienda, en un centro de empaquetado y un establecimiento de restauración y hospedería, todos ellos en Gáldar.

Así, tras estudiar y analizar varios archivos de imágenes de sistemas de seguridad de la propiedades afectadas como de otras colindantes, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, los agentes pudieron identificar como autores de los hechos a dos hombres, de entre 30 y 40 años, ambos naturales de Las Palmas de Gran Canaria.

Estos robos se habían producido en días sucesivos del mes de mayo y, entre los efectos sustraídos, había teléfonos móviles, un ordenador portátil, caja de caudales, caja registradora y PDÁs, así como una suma importante de dinero en efectivo.

Además de los daños producidos al acceder a los lugares, utilizando siempre escalo y fuerza para acceder al interior de los establecimientos, lo que aseguran había generado una alarma social entre los vecinos y comerciantes del lugar.

Por otro lado, el 19 de mayo se cometió otro robo con fuerza en un restaurante de Gáldar, en el que la Policía Local consiguió detener a uno de los presuntos autores, mientras que la Guardia Civil de Santa María de Guía investigó a otras dos personas como coautores del mismo delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, tras acceder en la madrugada del citado día, por escalo, a través de una ventana localizada a unos tres metros de altura, a un local de restauración.

En este caso, mientras uno de ellos se introducía en el restaurante y sustraía de su interior numerosas botellas de licor, cajetillas de tabaco y unos 200 euros en efectivo, otro de los implicados se encargaba de recoger los objetos fuera del establecimiento y un tercero hacía las funciones de vigilancia.

Los presuntos autores se coordinaban para acceder a los locales, buscando accesos para los que era necesario escalar y fracturar ventanas o vallas, necesitando ayuda para ello y accediendo solo uno de los autores a su interior, mientras los otros ayudaban o daban instrucciones desde el exterior. Una vez en el interior del inmueble, procedían a llevarse todo tipo de objetos de valor y el dinero en efectivo que encontraban, para salir por el lugar previamente habilitado.

Señalan que en la mayoría de los casos llevaban la cara y cabeza cubierta con prendas de vestir para dificultar su identificación por parte de fuerzas y cuerpos de seguridad.

En total los agentes han conseguido esclarecer cuatro delitos de robo con fuerza ocurridos durante el mes de mayo. Por su parte, los detenidos han sido puesto a disposición judicial de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia con funciones de Guardia de los de Santa María de Guía (Gran Canaria).