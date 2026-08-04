Detienen a un menor por dos robos realizando el mataleón a sus víctimas en Mogán (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Mogán (Gran Canaria) ha detenido el 3 de junio a un menor como presunto autor de dos delitos de robo con violencia cometidos durante la madrugada del 23 de mayo en dicho municipio, en los que realizó la conocida técnica del mataleón a sus víctimas.

La detención se ha producido después de que una de las víctimas interpusiera una denuncia, en la que informó de que había sido asaltada cuando caminaba por una zona de paso próxima a un área comercial de la localidad, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Según pudo determinar la Guardia Civil, en este caso dos hombres la abordaron por la espalda de forma sorpresiva, inmovilizándola mediante la técnica del mataleón para sustraerle diversos efectos personales y huyendo posteriormente del lugar.

La investigación se centró en determinar el modo de actuación y los desplazamientos realizados por los presuntos autores. Además los agentes recabaron imágenes y datos de distintos operadores, logrando relacionar a uno de los presuntos autores con los hechos investigados mediante el análisis conjunto de grabaciones y comparativas fotográficas.

De forma paralela, cuando la investigación se encontraba avanzada, la Guardia Civil recibió una segunda denuncia por un robo cometido la misma madrugada en una calle de Mogán. En este caso, la víctima también informó que había sido igualmente sorprendida por la espalda por dos individuos que utilizaron la misma técnica de estrangulamiento para sustraerle su teléfono móvil.

Sobre esta segunda denuncia, las grabaciones obtenidas de un establecimiento próximo al lugar permitieron comprobar que ambos hechos habían sido cometidos por los mismos agresores y siguiendo un idéntico patrón criminal.

En las imágenes se mostraba cómo una de las víctimas llegó a quedar inconsciente tras el estrangulamiento, permaneciendo tendida en el suelo con claros signos de desorientación al recuperar la consciencia, mientras los agresores abandonaban el lugar sin prestarle ningún tipo de auxilio.

Finalmente los agentes determinaron que los autores actuaban de forma coordinada y con un reparto claro de funciones, ya que mientras uno de ellos inmovilizaba violentamente a las víctimas mediante la maniobra de estrangulamiento, el otro registraba sus pertenencias y sustraía los objetos de valor.

También seleccionaban zonas con escasa afluencia de personas y víctimas que transitaban solas, incrementando así sus posibilidades de éxito y reduciendo la capacidad de reacción de los perjudicados.

Tras la detención de uno de ellos, las diligencias instruidas, junto con el arrestado, han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Las Palmas, autoridad competente encargada de continuar con las actuaciones judiciales correspondientes.

La investigación continúa abierta para la plena identificación del segundo implicado.