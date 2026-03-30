Detienen a una mujer por apropiación indebida de un coche en Arrecife (Lanzarote)

Vehículo de alquiler interceptado y recuperado por la Policía Local de Arrecife en un control - POLICÍA LOCAL DE ARRECIFE

ARRECIFE (LANZAROTE), 30 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Local de Arrecife (Lanzarote), adscritos a la Unidad de Tráfico y al Grupo Operativo de Atención Ciudadana (GOAC), han detenido este viernes, 27 de marzo, a una mujer como presunta autora de un delito de apropiación indebida de un vehículo.

La detención se produjo después de que sobre las 09.30 horas, en un control preventivo de tráfico establecido en una calle del municipio, para verificar la documentación de los vehículos y el estado de sus conductores, detectaron el vehículo, del que los agentes tenían conocimiento previo por una denuncia de que no había sido devuelto tras la finalización de un contrato de alquiler.

Por ello, al detectarlo circulando, procedieron a darle el alto, comprobando que la denuncia continuaba en vigor, verificando además que la arrendataria llevaba 18 días sin hacer entrega del vehículo pese a los requerimientos de la empresa, según ha informado la Policía Local de Arrecife en nota de prensa.

Tras confirmar estos hechos, los agentes procedieron a detener a la conductora como presunta responsable de un delito de apropiación indebida. Además instruyeron las diligencias para su tramitación mediante juicio rápido (JR), lo que permitirá que el procedimiento sea resuelto en un plazo aproximado de 72 horas.