Detienen a una mujer por robar joyas y dinero en el sur de Gran Canaria por valor cercano a 46.000 euros

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, en el marco de la operación Ladykelly Jewelry', ha detenido a una mujer por el robo de joyas, relojes, dispositivos electrónicos y otros efectos del interior de habitaciones de un establecimiento turístico de Mogán (Gran Canaria), con un valor cercano a los 46.000 euros.

De esta forma, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, se han esclarecido diversos delitos contra el patrimonio, cometidos entre los meses de marzo y abril de 2026, en un complejo turístico y en dependencias laborales de la isla de Gran Canaria. La mujer ha sido detenida como presunta autora de diversos delitos de hurto, robo con fuerza y estafa.

Además la Guardia Civil ha detenido e investigado a otras dos personas por su presunta implicación en los hechos como receptores de la mercancía robada.

La operación, realizada por la Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán, se inició tras recibir varias denuncias de usuarios de un establecimiento de alojamiento turístico entre finales de marzo y abril de 2026, en las que las víctimas informaron de la desaparición de joyas, relojes, dispositivos electrónicos y otros efectos del interior de sus habitaciones.

Asimismo, de forma paralela, los agentes tuvieron conocimiento de otros hechos ocurridos en dependencias de uso exclusivo para trabajadores del mismo complejo, donde fueron forzadas varias taquillas y se sustrajo dinero en efectivo, tarjetas bancarias y otros efectos personales.

Atendiendo a estos datos, las investigaciones de la Guardia Civil han permitido determinar que los hechos respondían a un mismo patrón delictivo, ya que analizando exhaustivamente las denuncias, los efectivos realizaron inspecciones técnicas y efectuaron la lectura de los registros electrónicos de acceso de las habitaciones afectadas.

Esto último, matizan, ha resultado determinante, ya que ha permitido situar a una misma trabajadora accediendo a todas las dependencias relacionadas con los hechos denunciados. Entre los efectos sustraídos había joyas, un reloj de alta gama valorado en aproximadamente 40.000 euros, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor.

De esta forma, el montante total de lo sustraído asciende a unos 46.000 euros, pudiendo recuperar los agentes efectos valorados en aproximadamente 3.500 euros gracias a las gestiones realizadas en establecimientos de compraventa de objetos de segunda mano y metales preciosos.

Esta investigación ha permitido también esclarecer un segundo bloque de hechos relacionado con el forzamiento de 21 taquillas ubicadas en una zona de uso interno del establecimiento, donde la ahora detenida habría aprovechado una visita posterior a la finalización de su relación laboral para acceder al recinto y violentar numerosas taquillas de antiguos compañeros de trabajo, provocando importantes daños materiales y apoderándose de dinero en efectivo, así como de tarjetas bancarias.

La detención de la presunta autora material de los hechos se ha producido el 15 de julio, y a la misma se le atribuyen tres delitos de hurto, un delito continuado de robo con fuerza y un delito continuado de estafa mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias en grado de tentativa.

RECEPTORES DE OBJETOS ROBADOS

Por otro lado, la Guardia Civil en las diligencias posteriores a la detención de la mujer abrieron una nueva línea de trabajo relacionada con el destino de algunos de los objetos sustraídos, especialmente el reloj de alta gama valorado en 40.000 euros.

En relación con ello, las gestiones practicadas han permitido identificar a otras dos personas presuntamente relacionadas con la recepción y comercialización de efectos procedentes de la actividad delictiva.

Por este motivo, una de ellas ha sido también detenida como presunta autora de un delito de receptación, mientras que otra fue investigada por el mismo delito.

Estas actuaciones han permitido ampliar el alcance de la operación más allá de la autora material, centrándose también en quienes presuntamente facilitaron la ocultación o distribución de los objetos robados.

Los agentes investigadores destacan de esta investigación la diferencia existente entre el elevado valor real de algunos de los efectos sustraídos y el importe por el que presuntamente fueron ofrecidos o comercializados después, admitiendo que esta circunstancia que despertó el interés de los investigadores y constituyó un indicio relevante para el esclarecimiento de los hechos.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, competente para el conocimiento de los hechos, continuando las gestiones para la localización y recuperación de otros efectos aún pendientes.