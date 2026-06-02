Detienen a una mujer por robar joyas de oro a la persona de la que cuidaba en Santa María de Guía (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Santa María de Guía (Gran Canaria) a una mujer, de 32 años y natural de Sevilla, como presunta autora de un delito de hurto de joyas de oro valoradas en más de 10.000 euros, aprovechando su empleo como cuidadora en una vivienda.

La detención se ha producido después de que familiares de las víctimas presentaran una denuncia ante la Guardia Civil, en la que indicaban que echaban en falta algunas de las joyas y sospechaban de la cuidadora del hogar al ser la única fuera del entorno familiar con acceso a la vivienda.

Por este motivo agentes de la Guardia Civil iniciaron una serie de gestiones con las que pudo comprobar que la mujer, valiéndose de su trabajo como cuidadora de hogar, se ganó la total confianza de las personas a su cuidado y, con ello, la libertad de movimiento en la vivienda y acceso a todas las estancias, incluso en ausencia de los moradores, pudiendo así hacerse con las joyas de la propietaria y lucrarse de un patrimonio de unos 10.000 euros, desde el año 2025.

En concreto, pudieron determinar que la cuidadora se había desprendido de un total de 34 transacciones comerciales efectuadas por la misma, por lo que únicamente han podido recuperar un lote de éstos por el tiempo de liberación, ya que fueron reconocidos por la legítima propietaria como las sustraídas.

De esta forma, tras tener la Guardia Civil los indicios suficientes para señalar la supuesta implicación de esta persona como autora material en el delito de hurto denunciado, se procedió a su detención para finalizar las diligencias y posterior puesta a disposición judicial de todo lo actuado hasta el momento en la Sección Territorial de Guía.