Detienen a 3 personas y desarticulan dos puntos de venta de drogas al menudeo en La Oliva (Fuerteventura)

La Guardia Civil desarticula dos puntos de ventas de drogas en Corralejo (Fuerteventura) - GUARDIA CIVIL

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Fuerteventura ha detenido en los últimos días a tres personas y ha desarticulado dos puntos de venta de drogas al menudeo en el municipio de La Oliva, en concreto, en las localidades de Corralejo y Tindaya.

La primera operación, denominada "supermarket" del crack en Corralejo, se ha realizado tras recibir el Puesto Principal de Corralejo diversas informaciones que apuntaban a la existencia de un punto de venta muy activo en una zona aislada y abandonada, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Por ello, los agentes establecieron dispositivos de vigilancia, confirmando la afluencia constante de consumidores habituales a una caseta rudimentaria de madera. Este punto era regentado por dos jóvenes de la localidad, que se alternaban en turnos, para mantener una disponibilidad de 24 horas, ganándose entre los consumidores el sobrenombre literal de "el supermarket".

Además de este punto fijo, distribuían la droga en zonas de ocio de Corralejo bajo demanda telefónica previa, desplazándose en patinetes eléctricos para intentar evadir la acción policial.

Los agentes, ante los indicios recabados, activaron un dispositivo reactivo de entrada a la caseta, que estaba dividida en dos estancias: una sala de recepción para clientes y una segunda zona destinada al almacenamiento, preparación y "cocinado" de crack.

Finalmente detuvieron en el lugar al primer regente y posteriormente al segundo implicado.

Además intervinieron 13 dosis de crack, tres gramos de cocaína en roca, 48 gramos de hachís (en una sola pieza), 24 gramos de marihuana (fraccionados en ocho envoltorios) y un cigarrillo de marihuana dispuesto para la venta. Asimismo encontraron 53 pastillas de Diazepam (10 mg), 49 comprimidos de Alprazolam (Tranquimazin) y 300 gramos de bicarbonato para la adulteración de la droga.

En lo que se refiere a logística y herramientas encontraron un hornillo eléctrico, cucharas de preparación, tres básculas digitales de precisión y tres patinetes eléctricos empleados para la comisión del delito. Además de 110 euros en moneda y billetes de diverso valor fraccionado.

PUNTO EN TINDAYA

Por otro lado, y de forma paralela, el Área de Investigación de la Guardia Civil de Corralejo mantenía abierta otra línea de investigación desde hacía un mes sobre un domicilio de la localidad de Tindaya, donde se había detectado un trasiego inusual de personas vinculadas al consumo de estupefacientes.

En este caso el objetivo principal era un hombre, de 68 años, quien presuntamente aprovechaba su avanzada edad y perfil vecinal para intentar pasar desapercibido ante los agentes.

Esta operación se llevó a cabo el 24 de junio, sobre las 06.35 horas, por motivos sobrevenidos relacionados con la posible existencia de otro hecho delictivo ajeno a la causa principal.

En ese instante, y contando con la estrecha colaboración de la Policía Local de La Oliva en auxilio de la Guardia Civil, se procedió a la explotación de la operación y al registro de un garaje anexo a la vivienda, que permitió incriminar de forma directa al investigado tras encontrar diversas sustancias dispuestas para el tráfico de drogas.

Respecto a los efectos intervenidos en Tindaya, los agentes encontraron ocho dosis listas para la venta de cocaína (de medio gramo cada una), dos bolsas de plástico con cocaína y cinco piezas de hachís. Además de un blíster con 13 cápsulas de Nolotil utilizado habitualmente por el principio activo del metamizol para adulterar la cocaína y aumentar volumen, dos básculas de precisión y una caja con material de corte como tijeras, encendedores y bolsitas plásticas.

Estas dos operaciones han permitido a la Guardia Civil erradicar dos focos de venta que generaban inseguridad ciudadana y que llevaban aparejados otros delitos menores en el municipio de La Oliva.

Las diligencias instruidas, junto con los tres detenidos y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la Plaza de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.