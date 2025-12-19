Detienen a 4 personas por explotación sexual de menores de centros de protección del Gobierno canario

Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y del Cuerpo General de la Policía Canaria, en una actuación conjunta desarrollada el 16 de diciembre en la isla de Gran Canaria, y en el marco de una investigación por presuntos delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores, han detenido a cuatro personas por la explotación sexual de menores de centros de protección dependientes del Gobierno canario.

Las detenciones se han producido después de que ambos cuerpos intercambiaran información obtenida de manera paralela, lo que les permitió detectar indicios coincidentes sobre una posible actividad delictiva relacionada con la explotación sexual de menores, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Por ello, establecieron una coordinación judicial y policial que les permitió avanzar en las diligencias de investigación, dando como resultado la detención de cuatro personas, así como la práctica de dos registros en domicilios de Las Palmas de Gran Canaria y otros dos en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

En estas actuaciones, los agentes intervinieron diverso material digital e informático, así como dispositivos de almacenamiento, un arma de fuego tipo revólver, y se incautaron de sustancias estupefacientes en tres de las viviendas inspeccionadas.

Señalan que las pesquisas apuntan a que presuntamente los detenidos estarían implicados en la facilitación de encuentros sexuales con menores, siendo las presuntas víctimas jóvenes residentes en centros de protección dependientes del Gobierno de Canarias. Hasta el momento han localizado siete víctimas.

Actualmente la operación que continúa abierta, por lo que no descartan nuevas detenciones.

Los detenidos, una vez finalizadas las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, decretando la misma prisión provisional para los cuatro.