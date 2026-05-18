Detienen a 3 personas por varios robos en viviendas y establecimientos de Agaete (Gran Canaria)

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a tres personas en el mes de abril como presuntas autoras de varios delitos de robo con fuerza cometidos tanto en viviendas como en establecimientos de Agaete, en la isla de Gran Canaria.

Las detenciones se han producido después de varias denuncias en las que se informaba de los robos. Por ello, la Guardia Civil se centró en recabar las pesquisas necesarias para iniciar las investigaciones, según ha informado el instituto armado en nota de prensa.

En concreto, uno de los detenidos está acusado de cuatro robos con fuerza en el interior de viviendas en una urbanización de Agaete porque, según la investigación, aprovechaba la ausencia de los moradores, en su mayoría ciudadanos extranjeros que estaban de vacaciones, para acceder a los inmuebles y sustraer diversos efectos, cuyo valor supera los 2.000 euros.

También tras la sustracción de varias tarjetas bancarias, el autor habría realizado usos indebidos de las mismas, permitiendo avanzar en la investigación y facilitando su identificación y posterior detención.

En la segunda actuación realizada, los agentes arrestaron a otro hombre como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en grado de tentativa en un restaurante del municipio.

En este caso, el sospechoso fue identificado tras analizar las cámaras de seguridad de la zona, comprobando entonces que se trataba de un vecino de Agaete que intentó acceder al interior sin llegar a consumar el robo, provocando daños en la puerta del establecimiento.

La Guardia Civil detuvo también a una tercera persona por un delito de robo con fuerza en el interior de un establecimiento después de realizar varias gestiones de investigación que permitieron esclarecer los hechos y localizar al presunto autor.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.