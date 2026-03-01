Suc.- Dos detenidos tras circular a alta velocidad y en sentido contrario por calles de La Laguna con un vehículo robado - POLICÍA LOCAL DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de La Laguna han detenido este domingo a dos personas tras ser detectadas circulando durante la pasada madrugada con un vehículo robado a alta velocidad y en sentido contrario por varias calles del entorno de La Verdellada.

El coche fue localizado posteriormente estacionado en la calle La Fajana, con dos de sus ocupantes en la vía. Estos, al descubrir la presencia de los agentes, regresan al interior del vehículo y emprenden la huida a gran velocidad por las calles del entorno, según ha detallado el consistorio lagunero en una nota.

Durante la persecución, realizaron maniobras de frenado para provocar el impacto con el vehículo de la Policía Local, hasta que terminan colisionando contra otro coche estacionado, que a su vez provoca desperfectos en una vivienda y otro coche cercano. Estos hechos ocurrieron en el cruce de las calles La Fajana y El Drago.

Posteriormente, detallan, los tres infractores emprendieron la huida a pie, siendo detenidos dos de ellos y pasando a disposición policial, tras ser atendidos por los servicios sanitarios.

Un tercer individuo logró huir por el barranco más próximo, pero olvidó su dispositivo móvil en el interior del vehículo, con sus datos e información personal, por lo que ya se está procediendo a su identificación y localización.

Informa el Ayuntamiento que los dos agentes responsables del servicio no presentaron lesiones graves, pero sí pequeñas contusiones por el impacto. Poco después, se confirmó que el vehículo implicado en esta huida tenía vigente una denuncia por apropiación indebida.