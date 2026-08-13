Endesa activa un plan de contingencia frente a incidencias durante las fiestas de la Virgen de Candelaria (Tenerife)

Fiestas de la Virgen de Candelaria, en Tenerife - ENDESA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha puesto en marcha un plan de contingencia para minimizar el riesgo de que se produzcan interrupciones en el suministro eléctrico en Tenerife, y concretamente en Candelaria, durante la celebración de las fiestas de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria.

Dada la relevancia social de los actos previstos y del gran número de personas que se espera que acudan en estas fechas a la localidad de Candelaria, se ha establecido este plan especial con el fin de garantizar la continuidad del suministro eléctrico a los Centros de Transformación que alimentan las zonas donde se celebran los eventos y, en el caso de producirse una eventual avería, reponer el servicio en el menor tiempo posible, según informa la compañía en una nota.

El Plan preparado por Endesa tiene una duración de dos días, el 14 y el 15 de agosto, y contempla diversas acciones preventivas, como la resolución de todas aquellas incidencias que se puedan dar por punta máxima de potencia, así como por temperaturas altas, temporales de lluvia, tormentas con fuerte aparato eléctrico o incendios forestales, entre otras circunstancias.

INSTALACIONES RELEVANTES

El Plan ha identificado las instalaciones eléctricas más relevantes en el municipio, ubicadas en las inmediaciones de la plaza de la Basílica, epicentro de los actos previstos en las celebraciones, y se les prestará una vigilancia especial durante estas fiestas. Además, se ha dispuesto de un grupo electrógeno de 700 KVA listo para ser utilizado en caso de emergencia.

Adicionalmente, se han realizado simulaciones en la red de media tensión para comprobar su viabilidad en el escenario de demanda previsto durante las fiestas.

Por otro lado, también se contempla la presencia de retenes técnicos con personal especializado para resolver cualquier incidencia que se presente, así como retenes de guardia, que podrán ser activados en caso necesario.

Por último, señalan, durante las fiestas se hará un seguimiento diario de la previsión meteorológica con el fin de anticipar actuaciones antes de que se produzcan las posibles contingencias.