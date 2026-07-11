Fallece un hombre tras ser rescatado en parada cardiorrespiratoria de la piscina de un hotel en Fuerteventura

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 11 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha fallecido este sábado tras ser rescatado en parada cardiorrespiratoria de la piscina de un hotel ubicado en la zona de Esquinzo, en Pájara, en Fuerteventura, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 13:00 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando que el socorrista de la piscina de un hotel había rescatado del agua a un hombre con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia necesarios para intervenir.

Un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario en la sala operativa dio indicaciones al socorrista, mediante teleasistencia, para que comenzara a practicar maniobras de reanimación y aplicara un desfibrilador, que realizó una descarga.

Una vez en el lugar, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario desplazado continuó practicando al afectado las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que finalmente se confirmó su fallecimiento.

Por su parte, la Guardia Civil realiza las diligencias correspondientes.