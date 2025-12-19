El Gobierno de Canarias aprobará la transferencia de competencias del Teide al Cabildo el próximo 23 de diciembre

Archivo - Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Cabildo de Tenerife ha dado luz verde este viernes el informe favorable al borrador del decreto sobre las nuevas competencias del Teide que el Gobierno de Canarias prevé aprobar en Consejo de Gobierno el próximo 23 de diciembre, un acuerdo que supondrá la transferencia "íntegra" de competencias a la corporación insular, y que incluye, entre otras, la administración y gestión ordinaria del Parque Nacional.

El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad en el pleno insular extraordinario celebrado hoy, con un total de 27 votos a favor. En concreto, el documento ratificado supone un paso jurídico "previo" y "necesario" para aceptar las competencias que el próximo 23 de diciembre serán finalmente aprobadas por el Consejo de Gobierno de Canarias. Así, con las competencias transferidas, el Cabildo prevé realizar una mejor gestión y protección del espacio natural, permitiendo, por ejemplo, mover personal de otros espacios protegidos de Tenerife al Parque Nacional del Teide.

"Estamos hablando de un Parque Nacional que tiene 190 kilómetros cuadrados y que recibe cerca de cuatro millones de visitantes al año y cuya dotación de medios es insuficiente en la actualidad", señaló el vicepresidente segundo de la corporación insular, José Miguel Ruano, cuando se solicitó al Gobierno canario al transferencia de competencias durante este mandato insular.

Una vez las competencias sean transferidas, la corporación tomará el mando de la administración y gestión ordinaria del Parque, y también asumirá labores como la investigación, inspección, incoación, tramitación y resolucion de los procedimientos sancionadores por infracción de la normativa vigente, además de personal, medios, edificios e instalaciones del Parque.

COMPETENCIAS DELEGADAS DESDE 2015

El Cabildo de Tenerife cuenta con las competencias delegadas sobre el Parque desde 2015, cuando asumió las funciones de gestión y conservación del Parque Nacional del Teide en el marco del correspondiente Plan Rector de Uso y Gestión, del resto de la planificación que establezca la Comunidad Autónoma y del Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

En el pleno, el vicepresidente segundo José Miguel Ruano ha recordado que el Gobierno de Canarias prevé en sus presupuestos de 2025, a través de una disposición, la transferencia de estas competencias, actualmente delegadas, y de forma "íntegra". De este modo, Ruano ha celebrado que este cambio supondrá "un gran avance" para la isla, ya que si bien representará un "aumento de responsabilidad" para la institución insular, planteará un "reto" importante para mejorar las "condiciones de conservación y las garantías de una visita sostenible adecuada" en el Teide.

Según ha informado el vicepresidente segundo, se prevé que el próximo martes, 23 de diciembre, el Gobierno canario "esté en condiciones de aprobar el decreto de transferencias", cumpliendo con ello las previsiones establecidas en el presupuesto de la Comunidad Autónoma en 2025.

Desde la oposición, el Grupo Socialista, a través de Aarón Afonso (PSOE), ha mostrado su apoyo de cara a este proceso de competencias transferidas que asumirá el Cabildo. Un traspaso que, ha dicho, "es importante" que se produzca "después de diez años", en donde se han vislumbrado problemas en relación a la gestión de personal y "capacidad" de la administración insular para dotar de recursos al Parque Nacional.

"Esta transferencia nos dá las herramientas, entre otros elementos, para mejorar la gestión del Parque", ha añadido.