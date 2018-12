Gobierno, empresarios y sindicatos se unen para exigir el cumplimiento del Estado con Canarias ante la "deslealtad"

Publicado 18/12/2018 9:46:31 CET

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha recogido este lunes el apoyo de los representantes empresariales tanto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife como de Las Palmas, así como de los sindicatos de UGT y CCOO para exigir al Ejecutivo central el cumplimiento con Canarias ante la "deslealtad" mostrada por el equipo de Pedro Sánchez para suscribir los convenios comprometidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

Así lo han manifestado, en rueda de prensa, tras el Consejo Asesor del Presidente, el secretario general de CCOO en Canarias, Inocencio González, así como el secretario de Política Institucional de UGT Canarias, Pedro Martínez, al igual que el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, y su homólogo en la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE Tenerife), José Carlos Francisco.

Todos han coincidido en que si se pierden 475 millones de euros por no suscribir los convenios pendientes --y que recoge la Ley de los PGE 2018--, esto lastraría la economía y la creación de empleo en el archipiélago el próximo año.

Asimismo, la cifra de dinero que perdería Canarias podría aumentar hasta los 2.900 millones de euros si se tiene en cuenta que algunos de los acuerdos que están a la espera de ser firmados en 2018 son plurianuales, de tal forma que si no se suscriben antes del 28 de diciembre de este año y no se incluyen en los PGE de 2019, se estaría perdiendo 2.900 millones de euros (-12,2% de la economía y una pérdida anual de unos 8.000 puestos de trabajo).

El presidente de Canarias ha recordado que el propio Pedro Sánchez puso como fecha límite para suscribir todos los acuerdos pendientes con el archipiélago, con cargo a los presupuestos actuales, el 30 de noviembre. Sin embargo, puntualizó Clavijo, que el 18 de diciembre termina el plazo para emitir los acuerdos y el 28 de diciembre expira el tiempo para transferir los recursos.

Actualmente faltan por firmar convenios con el Ministerio de Fomento --el de carreteras--, así como con el de Educación y con el de Agricultura.

En este sentido, Clavijo matizó que aunque el próximo 21 de diciembre fuera el convenio de carreteras --que es uno de los que está en el aire-- al Consejo de Ministros, este sería un procedimiento más, ya que hasta que no se suscriba el mismo no estaría asegurado la inversión incluida en el mismo.

Clavijo ha incidido en la importancia que para Canarias tiene la firma de los convenios, ya que advirtió de que si no se formalizan "pueden poner en peligro toda la recuperación" conseguida por el archipiélago. Agregó que, "ya de por sí", las perspectivas económicas para las islas caen en ocho décimas.

De todos modos, ha asegurado que todos van a "presionar y reivindicar" lo que está en la ley de los PGE que, apuntó, es de "obligado cumplimiento" y porque esa inversión pública supone "garantizar un empleo de calidad", así como las perspectivas --recogidas en los presupuestos autonómicos-- para la mejora de la sanidad y de la educación en las islas.

INTENTANDO CONTACTAR CON EL GOBIERNO

Para despejar todo lo concerniente a la firma de los convenios que quedan por suscribir, Clavijo ha relatado su intento por contactar con los miembros del Gobierno central en las últimas semanas, solo obteniendo conversación "por whatsapp" con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, quien le indica que las "cosas van caminando pero no sabe decir qué es lo que camino y qué es lo que no camina".

Clavijo ha admitido que "no" entiende lo que está pasando en los últimos meses con el Gobierno central después de haber estado trabajando al respecto desde que Sánchez entrara a gobernar, al igual que dice desconocer si todo "obedece a alguna estrategia electoral", ya que desde el PSOE canario le transmiten el mismo mensaje que desde el Ejecutivo central.

HACEN EQUIPO

Por su parte, el secretario de Política Institucional de UGT Canarias, Pedro Martínez, fue el primero en mostrar su predisposición para hacer equipo con el Gobierno regional, los empresarios y los sindicatos para reclamar al Ejecutivo central "lealtad institucional" en el cumplimiento de la firma de los convenios con el archipiélago, ya que se observa un "grave peligro" de que estos no se suscriban.

Martínez expuso que es "vital" la firma de los acuerdos porque de ellos se deriva un desarrollo "muy importante" para el archipiélago tanto en el ámbito industrial como en el de la construcción.

El secretario de CCOO en Canarias, Inocencio González, por su parte, mostró su preocupación ante la situación, ya que de no firmarse los convenios, esto tendrá un "impacto negativo" para el empleo a 31 de diciembre. Todo ello después de que, dijo, los presupuestos autonómicos para 2019 tienen "por primera vez" un nivel de financiación "adecuada".

Por otro lado, el presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco, fue tajante al indicar que "no es lo mismo un gobierno fuerte, que gobiernos débiles; no da lo mismo las personas que están en un gobierno, que en otros; y la calidad de las instituciones políticas son importantes", cuestiones que consideró se han demostrado con lo que está ocurriendo con Canarias.

Así apeló al PSOE de Canarias que, dijo "seguro que es sensible" a estas cuestiones, a presionar a sus compañeros en el Gobierno central para que se firmen los convenios y el archipiélago no pierda la inversión pública que, apuntó a modo de ejemplo, no implica solo no hacer una carretera, sino que el crecimiento de la economía baje.

Por último, el presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara, consideró que lo que está ocurriendo con Canarias "es una deslealtad sin precedentes" porque el Gobierno de Pedro Sánchez está fijando su "norte" en las comunidades incumplidoras.