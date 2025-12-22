El Gordo 'huye' de Canarias pero el sorteo de Navidad deja más de 5 millones en el archipiélago

Varias personas rellenan los bombos del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025- Eduardo Parra - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 79.432, el 'Gordo' del Sorteo de Navidad 2025, ha pasado de largo este lunes por el archipiélago si bien el Sorteo de Navidad ha repartido casi 4,5 millones de euros en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y El Hierro.

La isla de Gran Canaria ha sido la más agraciada pues solo la administración de loterías de El Corte Inglés, en el barrio de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, ha vendido 38 series del 60.649, un quinto premio, con un total de casi 2,3 millones de euros.

Genaro, uno de los ganadores, ha afirmado que se enteró de que había sido agraciado con el décimo cuando iba con su coche a echar gasolina y que tuvo que parar el vehículo.

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación el trabajador jubilado de la cafetería de El Corte Inglés de Siete Palmas, en Las Palmas de Gran Canaria, que ha atendido en el local a la prensa junto a varios de sus antiguos compañeros que también tenían un décimo ganador.

"Yo me marché de aquí pesando que algún día caería porque yo me iba y era el que daba mala suerte. Lo seguí comprando calladito, con paciencia, ahorrando porque soy pensionista, y me lo gané... y encima compré dos números para mi familia", celebró.

Además, bromeó diciendo que lo primero en lo que va a emplear el premio es en comprarse una botella de cerveza fresca porque el cava le sienta mal y el champán no le gusta. "Me echo una cervecita fresquita o una latita", añadió.

"Yo me enteré cuando fui a Las Torres a ponerle gasolina de la barata, como pensionista que soy. Y resulta que cuando voy por la puerta al Tanatorio tuve que parar en la parada. ¡Dios mío, mi número!". Salí del coche diciéndoselo a un muchacho, que no sé quién era, llamé a mi mujer y vine aquí corriendo", manifestó.

LOS TRABAJADORES JUEGAN TODOS AÑOS AL MISMO NÚMERO

Por otro lado, el responsable de la cafetería, Antonio Güímar Olivares, explicó que los trabajadores suelen jugar todos los años al mismo número desde que se inauguró el centro en el año 2000.

"Lo llevamos jugando todos los años --continuó--, siempre el mismo y no hemos perdido la fe, la verdad. Últimamente ya decíamos que este número está gafado y que no nos va a tocar pero al final tocó y un pellizquito que nos llevamos".

De igual modo, expuso que son alrededor de una decena de personas las que compraron este año el décimo que ha resultado ganador.

Además, en Castillo del Romeral se va vendido un décimo del 77.715, un quinto premio, cinco décimos en el Centro Comercial La Ballena, de Las Palmas de Gran Canaria, y dos décimos más en San Bartolomé de Tijarana y en la capital, en un punto de venta en Sagasta.

La isla de Tenerife se ha llevado casi 1,9 millones con dos décimos del 77.175, un quinto premio vendido en 'La Chasnera' y en Puerto de la Cruz, una decena de décimos del 25.508, otro quinto premio que ha caído en la gasolinera El Bohío de La Matanza, más otros 1,8 millones de euros del 90.693, un tercer premio que se ha distribuido en Santa Cruz de Tenerife, Icod, Tamaimo, Granadilla, La Laguna, La Victoria y Los Realejos.

En Lanzarote, tanto el 77.715 como el 90.693 han dejado 56.000 euros en Yaiza.

"PARA NOSOTROS ES UNA ALEGRÍA TERRIBLE"

"Para nosotros es una alegría terrible", afirmó el responsable de la administración de lotería ubicada en la calle Vista de Yaiza, Ricardo Ramos, que incidió en que están "muy contentos".

"Primero fue el quinto y ya con el lío del quinto nos enteramos de repente del tercero. Estamos desbordados", dijo en declaraciones a Televisión Canaria recogidas por Europa Press.

Además, Ramos recordó que en su administración ya han dado el Gordo de Navidad en los años 2018 y 2023, además de un tercer premio de El Niño el año pasado. "Es una alegría terrible --insistió-- porque la gente confía en nosotros".

"La gente siempre tiene ilusión y poder darles la ilusión de que puede caer aquí al lado, que no se hace falta que se vayan a Madrid para comprar y que en su pueblo pequeñito de toda la vida le puede tocar el Gordo, es una alegría inmensa", concluyó.

En la isla de El Hierro también se van vendido 50.000 euros del 90.693, concretamente en un punto de venta en Tigaday.