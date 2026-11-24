La Guardia Civil ha esclarecido dos estafas informáticas cometidas por el método conocido como 'Business Email Compromise' (BEC), así como delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, que causaron un perjuicio de 18.000 euros a dos emp - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia, ha esclarecido recientemente dos delitos de estafa informática cometidos mediante el método conocido como Business Email Compromise (BEC), así como delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Los hechos ocasionaron un perjuicio económico conjunto de 18.000 euros, de los que se consiguieron bloquear 9.000 euros. Las dos empresas perjudicadas, una en Tenerife y otra en las Islas Baleares, fueron víctimas de operativas fraudulentas atribuidas a los mismos autores, según ha informado la Benemérita en una nota.

En ambos casos, los responsables emplearon técnicas de suplantación de identidad mediante comunicaciones electrónicas aparentemente legítimas, con el objetivo de alterar los datos bancarios de las operaciones y conseguir que los fondos fueran transferidos a cuentas controladas por terceras personas.

Las empresas presentaron las correspondientes denuncias a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil. Tras su recepción, la CiberComandancia inició las actuaciones de investigación para esclarecer los hechos.

INVESTIGACIONES

El análisis de las operaciones bancarias y las gestiones practicadas permitieron reconstruir la trazabilidad de los fondos, determinar su recorrido e identificar a las personas vinculadas con la recepción y posterior disposición del dinero. Estas actuaciones permitieron, además, gestionar el bloqueo de 9.000 euros de los 18.000 euros defraudados.

Las pesquisas permitieron relacionar ambos hechos delictivos con una misma operativa y determinar la posible participación de tres personas residentes en la provincia de Málaga, vinculadas presuntamente a un grupo criminal dedicado a este tipo de actividades delictivas. Para completar las actuaciones, la CiberComandancia contó con la colaboración del Equipo @ de Málaga, que llevó a cabo la toma de manifestación de los tres presuntos responsables siendo estas actuaciones incorporadas a las diligencias instruidas.

La investigación esclareció los delitos de estafa informática, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, remitiéndose las correspondientes diligencias a la autoridad judicial competente de Málaga. Este tipo de estafa informática, precisa la Guardi Civil, causa un doble perjuicio a las empresas y trabajadores afectados: además de la pérdida económica derivada del pago fraudulento, la empresa sigue estando obligada a abonar la nómina al trabajador, quien a su vez que el fruto de su trabajo se demora en el tiempo a causa de la intervención de los ciberdelincuentes.