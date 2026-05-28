Sucesos.- La Guardia Civil sorprende infraganti a un varón robando en el interior de un guachinche en Tenerife - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Puesto Principal de Tacoronte, han detenido recientemente y en horas de madrugada a un varón de 36 años de edad y vecino del citado municipio, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un guachinche de la localidad, en concurso con un delito de atentado a agentes de la autoridad.

Los hechos delictivos ocurrieron cuando aún estaba amaneciendo, sorprendiendo los agentes de la citada unidad al acusado en el interior de un guachinche ubicado en el casco urbano de la localidad y que se encontraba cerrado, tras haber accedido por la fuerza, por lo que procedieron a su detención, según informa la Benemérita en una nota.

El acusado habría caso omiso a las advertencias de los agentes cuando fue pillado infraganti, con una fuerte resistencia activa, motivo por el cual también está acusado de un delito de atentado a los agentes de la autoridad.

Durante la intervención, los agentes pudieron localizar e intervenir varias de las herramientas utilizadas para acceder al interior del local, así como algunos efectos procedentes del establecimiento, dinero en efectivo y el cajetín de una máquina expendedora de tabaco.

El detenido, que junto con las diligencias instruidas ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, cuenta con numerosos antecedentes policiales y presenta un amplio historial delictivo relacionado tanto con delitos contra las personas como contra el patrimonio.