Herido un ciclista tras sufrir una colisión con un turismo en la TF-12, a su paso por Santa Cruz de Tenerife

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista, de 37 años de edad, ha resultado herido este jueves tras sufrir una colisión con un turismo en la TF-12, a su paso por Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14.16 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos rescataron al ciclista que, tras el impacto con el vehículo, había caído por un barranquillo. Por su parte, efectivos sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendieron al herido, que presentó un traumatismo en clavícula de carácter moderado.

Finalmente, fue trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.