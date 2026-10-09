Investigan los hechos que mantienen a un hombre hospitalizado en estado grave en El Hierro

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VALVERDE (EL HIERRO), 9 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido a un hombre que fue localizado el pasado jueves en estado grave en el municipio de Frontera, en la isla de El Hierro, según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Atendiendo al relato de la familia, facilitado por medios locales, el hombre habría salido hacia su trabajo durante la madrugada del pasado jueves, momento en el que varias personas lo habrían golpeado, quedando este herido de carácter grave.

Finalmente, la víctima habría sido localizada herida en los alrededores de plaza de Candelaria, en el municipio de Frontera.