Investigan a una treintena de personas en la operación de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Tenerife

Archivo - Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de personas están en calidad de investigadas en la operación abierta por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la isla de Tenerife contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que se inició el pasado miércoles con varias detenciones y el registro de viviendas y despachos de abogados y asesores fiscales en distintas localizaciones de Santa Cruz de Tenerife.

La oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) detalla que las diligencias han recaído en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que ha iniciado la toma de declaraciones y prevé que este proceso pueda alargarse durante varios días.

Las fuentes no precisan aún si la competencia es exclusiva de este órgano judicial ni el número exacto de investigados.

Según ha publicado 'El Día', la llamada 'Operación Silbo' tiene ramificaciones en La Gomera y Galicia y entre las personas detenidas se encuentra un empresario tinerfeño vinculado a la hostelería y el ocio nocturno.

La investigación tiene su origen en el alijo de un barco al oeste de Canarias con unos 1.600 kilos de cocaína.