Investigan a tres hombres por el robo con fuerza de varios vehículos en Costa Teguise (Lanzarote)

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ARRECIFE (LANZAROTE), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Lanzarote ha investigado a tres hombres como presuntos autores de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de vehículos en Costa Teguise.

Tras varios robos en el interior de vehículos que se encontraban junto a una construcción inacabada, conocida popularmente como 'el esqueleto' en el citado municipio, los agentes iniciaron la investigación después de recibir un aviso en el que se alertaba de la existencia de varios vehículos que presentaban daños de consideración en el citado lugar, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los agentes se personaron en el lugar donde comprobaron que tres vehículos habían sido objeto de un mismo modus operandi, ya que tenían fracturada la ventanilla del copiloto, orientada hacia la acera, mediante el lanzamiento de piedras de grandes dimensiones.

En el transcurso de las pesquisas, los guardias civiles recabaron y analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones, observando a tres personas realizando las acciones citadas, además uno de los presuntos autores fue reconocido por los agentes actuantes.

El hombre posteriormente, durante su declaración, identificó a los otros dos individuos que presuntamente participaron en los hechos investigados.

Las gestiones practicadas han permitido determinar que los tres investigados residían en la citada construcción abandonada. Tras concluir las diligencias, el correspondiente expediente policial fue remitido a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arrecife, Plaza nº 4, en funciones de guardia.