Una joven herida moderada al colisionar un turismo y una moto en la TF-5, a su paso por La Laguna (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer, de 21 años, ha resultado herida de carácter moderado al colisionar un coche y una moto en la autopista TF-5, en el kilómetro 8 en dirección norte, a su paso por el municipio de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 13.45 horas de este sábado y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió a la afectada, que presentaba diversos traumatismos de pronóstico moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

En el lugar del incidente también se personaron efectivos de Carreteras, que despejaron la vía, así como agentes de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias correspondientes.