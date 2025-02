Martín reprocha a Dávila sus intentos de "identificar" al CD Tenerife con CC y el retraso en las obras del Heliodoro

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha cargado este viernes contra la presidenta, Rosa Dávila, por tratar de "identificar" el CD Tenerife con ella misma y su partido (CC) y por incumplir la "promesa" de que habría un estadio reformado en 2025, en cumplimiento con el centenario del Heliodoro Rodríguez López.

Martín ha afeado a Dávila que no haya querido responder a una pregunta en el Pleno del Cabildo, en línea con lo que hace en los debates trascendentes de la corporación --"no habla, no dice nada, no opina"--.

Ha dicho que en su grupo hay "preocupación" por la situación institucional de la entidad y ha preguntado, sin éxito, si el Cabildo garantiza su aportación económica aunque el club baje de categoría o si el grupo de gobierno suscribe las acciones de responsabilidad al expresidente, Paulino Rivero.

Ha insistido en que el equipo "es de todos los tinerfeños" y en esa línea, ha valorado la moderación del vicepresidente, Lope Afonso (PP), que ha sido "más discreto" que la presidenta, que ha sido capaz de "llamar y presionar" para intervenir en programas de radio deportivos.

Incluso, le ha afeado que públicamente se posicionó a favor de Rayco García como presidente pero "dejó de hablar" cuando se hicieron públicas unas grabaciones con unas presuntas amenazas a su expareja, por lo que cambió de estrategia y ya solo hablaba de la "necesidad de diálogo".

El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, que ha respondido en nombre de la presidenta, ha dicho que el Cabildo es un "aliado" del club y que se ha "respetado" el proceso de conformación del nuevo consejo, del que se hace una "primera valoración positiva" porque "vienen a trabajar por el club".

Ha desmentido que Dávila haya participado en el proceso de elección del presidente y mostrado su confianza en que "los jugadores lo darán todo" con el fin de poder evitar el descenso.