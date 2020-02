Los ocho italianos que viajaron con la pareja infectada por coronavirus en Tenerife no presentan síntomas

El hotel de Adeje, con más de 700 clientes de 25 nacionalidades, seguirá en aislamiento aunque un centenar, que llegó ayer, podrán salir

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los ocho italianos que viajaron con el matrimonio que se encuentra infectado e ingresado en el Hospital de La Candelaria no presentan síntomas y se les están realizando las muestras pertinentes en el hotel H10 Costa Adeje Palace que se encuentra en aislamiento desde la noche de este lunes.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien ha comentado que en total, hay 37 italianos en el hotel de un conjunto de más de 700 huéspedes de 25 nacionalidades diferentes.

Además, ha comentado que se ha autorizado a más de un centenar de turistas que pueden abandonar el hotel en las próximas horas pues llegaron ayer lunes y no tuvieron ningún tipo de contacto estrecho con la pareja infectada.

La pareja de turistas con positivo por coronavirus llegó a la isla el pasado día 17 y se alojó en el hotel sureño tras llegar en guagua desde el aeropuerto con un grupo de otros ocho italianos.

El hombre, al encontrarse mal, se trasladó en taxi hasta un centro privado donde fui aislado para posteriormente ser trasladado junto su esposa al Hospital de La Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, donde ambos se encuentran ingresados.

En principio, su ámbito de actuación ha sido limitado pero desde el Servicio Canario de Salud (SCS) no quieren trabajar con "intuiciones"

y se realizan las pruebas pertinentes, ha detallado el jefe del servicio de Epidemiología, Domingo Núñez.

Por ello, el SCS cuenta con un equipo de 10 profesionales en el hotel para hacer las valoraciones de los clientes y la toma de muestras y por ahora, el 90% de los clientes no presenta síntomas.

Núñez ha tildado de "elogiable" el "trabajo y la entrega" del personal del SCS pues "hay gente trabajando duro en situaciones de tensión".

Ha dicho que todas las medidas se han tomado en "coordinación" con el Ministerio de Sanidad y "no había otra opción" que aislar el hotel, por lo menos en primera instancia para tratar de "contener la difusión", sin descartar que la situación se prolongue durante 14 días.

En esa línea, ha apuntado que se irán "adoptando medidas" a la luz de las pruebas y mientras tanto, los clientes tendrán que estar dentro del hotel con mascarillas y sin salir y los que tengan síntomas, dentro de la habitación.

En el caso de que sus pruebas den positivo, se les trasladará a aislamiento hospitalario.

Además, se estudia que los clientes del hotel que sean residentes en la isla salgan del complejo y tengan supervisión en su domicilio.

AL HOTEL "NO PUEDE ENTRAR NADIE"

En cuanto a los trabajadores, Núñez ha comentado que "son necesarios" para atender la logística del hotel y aunque el turista italiano hizo escasos movimientos, a algunos se les han tomado muestras. "Veremos si cuando termine su turno pueden hacer seguimiento en casa", ha explicado.

Núñez ha insistido en que al hotel "no puede entrar nadie" y apuntado que ya tienen la información de todas las personas alojadas desde el día 17 para hacerles el seguimiento.

Asimismo, ha comentado que "no se sabe de donde viene el contagio" pues es "importado" desde Italia y el turista "no tiene referencias de haber contactado con una persona enferma, no hay un nexo claro".

La segunda prueba para corroborar su positivo salió esta tarde desde Tenerife para el Instituto Carlos III y los resultados no se conocerán hasta poco antes de la medianoche pero "casi con total seguridad" será similar, ha señalado.

El presidente canario ha comentado que Canarias "ya tiene experiencia" para afrontar el coronavirus tras el caso de La Gomera "y volverá a responder", precisando que la sanidad canaria "es magnífica" y que, en todo caso, la expansión del coronavirus ya es un problema "global".

TORRES DICE QUE LA "PSICOSIS" SE DEBE AL "DESCONOCIMIENTO"

En esa línea, Torres no ha negado que haya "psicosis" en la sociedad pero ha lanzado un mensaje de "calma" porque la letalidad del coronavirus es menor que la de la gripe si bien hay un "desconocimiento" por falta de antídoto.

Además, ha mostrado su esperanza en que se repita el caso de La Gomera cuando cinco personas convivieron con el turista alemán infectado y no hubo más casos, aparte de que se movieron en barco y comieron en algunos restaurantes de la isla.

Ha comentado que ha mantenido conversaciones con el presidente Pedro Sánchez, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, los portavoces parlamentarios y el Rey Felipe VI, quien le ha transmitido el "orgullo" por la respuesta que tienen los canarios ante las adversidades, especialmente tras los hechos de este fin de semana.

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha resaltado el "trabajo conjunto" de todas las administraciones por afrontar la situación y remarcó el "paso adelante" de 15 trabajadores del hotel que se presentaron para ayudar. "Son un ejemplo", ha agregado.

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, ha indicado que la expansión del coronavirus es una "crisis global, no de Adeje y Tenerife", reivindicando que la isla están "en muy buenas manos", con una "sanidad de primer nivel", sin ocultar que este caso demuestra que Canarias es un "territorio vulnerable".