Once jóvenes tinerfeños participarán en junio de una estancia formativa en turismo sostenible en Bali

El consejero de Empleo, Efraín Medina, se reúne con los once tinerfeños participantes del programa de formación de turismo sostenible en Bali, Indonesia - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Fundación Canaria Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial (FIFEDE), ha dado el pistoletazo de salida a la expedición canaria del proyecto internacional Growing STARS (Growing Sustainable Tourism Agents in Rural Societies), por el que once jóvenes tinerfeños han sido seleccionados para participar en una estancia formativa de movilidad internacional en Ubud, Bali (Indonesia).

El proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo profesional de jóvenes de entre 18 y 30 años con formación específica en el sector turístico y un nivel avanzado de inglés, según ha concretado el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa.

El evento, que se desarrollará durante la segunda quincena de junio de 2026, contará con un total de 22 participantes: once procedentes de Tenerife y once de Indonesia y que trabajarán en un entorno de educación no formal diseñado por especialistas para fomentar la conciencia sobre la sostenibilidad y potenciar las competencias emprendedoras.

SOBRE EL PROGRAMA

El programa incluye ocho jornadas intensivas de talleres, simulaciones, teatralizaciones y trabajo de campo en entornos rurales, donde se analizarán propuestas para la creación de productos turísticos respetuosos con el medio ambiente y la cultura local.

Lejos de ser un viaje turístico o un intercambio académico convencional, el proyecto Growing STARS se configura como un curso de formación técnica de alto nivel. El aprendizaje entre iguales y la inmersión directa en la realidad de Bali actuarían como "catalizadores" para el desarrollo de nuevas ideas empresariales.

Además, el hecho de que los seleccionados ya cuenten con formación especializada en el sector garantiza un aprovechamiento máximo de la estancia, al tiempo que se consolidan valores clave como la solidaridad y la cooperación internacional.

Las personas seleccionadas, todas ellas residentes en Tenerife y con perfiles que incluyen Grados Medios, Superiores y Universitarios en Turismo, además de Guías Oficiales, tendrán cubiertos los traslados internacionales, el alojamiento y la manutención durante los días de formación oficial. Tras la etapa de aprendizaje en Ubud, el grupo contará además con tres jornadas de inmersión cultural complementaria para profundizar en el contexto social del país.

Con esta acción, el Cabildo de Tenerife y FIFEDE buscan consolidar la movilidad internacional como una "herramienta estratégica" de inserción laboral. El programa partiría de la convicción de que el liderazgo de los jóvenes en estos intercambios con destinos referentes es la vía "más eficaz" para fomentar la sostenibilidad y la innovación en el sector turístico, elementos que se considerarían "determinantes" para el desarrollo futuro de la isla.