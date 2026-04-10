El Papa prevé reunirse con migrantes en Tenerife y cerrar su viaje con una misa ante más de 50.000 personas

El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026.- Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

La visita precisa de unos 1.500 voluntarios, habrá algún trayecto en 'Papamóvil' y el encuentro en el puerto será con inscripción previa

LA LAGUNA (TENERIFE), 10 (EUROPA PRESS)

El Papa León XIV prevé reunirse con migrantes y entidades sociales en el municipio de La Laguna para conocer de primera mano el impacto de la migración en Canarias y cerrar su viaje a España el viernes 12 de junio con una misa multitudinaria ante más de 50.000 personas en Santa Cruz de Tenerife.

Así lo han avanzado este viernes a los medios de comunicación el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, y el coordinador de la visita a España, Yago de la Cierva, quienes han insistido, no obstante, en que la agenda "no está cerrada" pues aún quedan casi dos meses.

La visita precisa de unos 1.500 voluntarios y hasta ahora ya se han inscrito unos 1.000 personas, y la asistencia a la misa, que en principio se celebrará en la zona portuaria de la capital, deberá contar con inscripción previa.

Santiago, que ha presentado la oficina informativa de la visita del Papa ubicada en la Casa Mesa de La Laguna, se ha mostrado "orgulloso" de que la diócesis acoja la clausura de la primera visita a España de León XIV y en recuerdo al Papa Francisco, que expresó su deseo de viajar al archipiélago para conocer los efectos de la "mortífera" ruta migratoria.

No ha ocultado que "el tiempo será quizás reducido, limitado" pero será "muy intenso" porque hay una "gran ilusión y expectación" entre el pueblo canario ante una "visita histórica" que será de "gran relevancia" para la isla y el archipiélago porque además pondrá "el foco" en la realidad migratoria. "Estamos todos muy ilusionados, muy animados", ha destacado.

El obispo ha insistido en que el Papa viene a toda la diócesis aunque en principio solo esté en Tenerife --hay peticiones para que vaya a El Hierro y a La Palma, afectada por la erupción volcánica-- y se buscan eventos que tengan "gran capacidad de aforo" para que puedan albergar a muchas personas.

Además ha dicho que se prevé que el Papa haga pequeños recorridos para que pueda ser "visto y saludado" por los ciudadanos a bordo de coches cerrados o del 'Papamóvil', resaltando la "coordinación" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"A todos nos implica y estamos codo a codo", ha indicado, dado que se trata de la visita de un jefe de Estado.

LA ISLA "SE ESTÁ VOLCANDO"

De la Cierva ha indicado que es "motivo de orgullo" que el Papa haya elegido España y Canarias como primer viaje en Europa y valorado que los preparativos "van muy bien" porque que la sociedad de Tenerife "se está volcando" para que esta visita "sea histórica por lo bien que sale".

Ha apuntado que la isla será el "broche final" al viaje a España y no ha obviado el "impacto" de la visita de León XIV porque la visita también sirve para "lanzar mensajes al resto de España, pero también a Europa".

"Cuando preparó y decidió venir, él dijo, yo quiero venir a España, que es un país que él conoce, que ha visitado muchas veces, para lanzar mensajes a todo el continente, y hay que darse cuenta que ha elegido venir aquí antes de ir a sus dos países, antes de ir a Perú, antes de ir a Estados Unidos", ha detallado.

Ha comentado que hace falta voluntarios porque son "los brazos de la organización y las piernas y las espaldas, si no son la cara", realmente van a ser "el rostro de la visita", e insistido en tener paciencia para conocer la agenda oficial porque hay que "dar margen".

"No me la puedo inventar", ha comentado, hasta el punto de que ni siquiera se ha atrevido a descartar una posible visita a El Hierro. "Somos los primeros que queremos contar todo lo que va a pasar, porque va a ser una maravilla", ha agregado.

Ha dicho que esta visita ya cuenta con el "aprendizaje" de otras, con sus aciertos y errores, y aunque le gustaría detallar todo el viaje "cuanto antes", aún no se puede --normalmente se cierra con un mes de antelación--.

Sobre el Papa ha comentado que "al ser nuevo" no se le conoce "del todo", más allá de lo que dice en sus homilías, pero también "escucha muchísimo" y "quiere prepararse muy bien" el viaje a España.

LEÓN XIV "VIENE A ESCUCHAR"

"Sabemos que viene a escuchar, o sea que no llega y suelta su discurso y se va, sino que quiere hablar y escuchar con mucha gente que se está documentando, que nos ha pedido a la organización que le pasemos dossieres sobre cómo es la situación en cada ciudad y lo estamos haciendo, cuáles son las prioridades, y por eso pensamos que va a ser un viaje extraordinario", ha destacado.

En esa línea ha comentado que la migración será un aspecto "central" de la visita a la isla para conocer como "atienden" a las personas migrantes "pero también se va a encontrar con la comunidad católica en las islas y luego con todas las personas de buena voluntad que quieran participar en los eventos porque es el jefe de una confesión religiosa, una de las más numerosas del mundo, pero también es un líder mundial que vale la pena escucharle".

De la Cierva ha comentado que hay que "escucharle todo lo que diga" en un momento de un "mundo en guerra" en el que "está alzando su voz para que se acallen las armas" tanto en Ucrania como en Oriente Medio.

"Donde hay conflictos el Papa levanta la voz y clama por la paz y si lo puede hacer desde aquí pues bienvenido", ha señalado.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha comentado que los laguneros se sienten "privilegiados" por ser una de las sedes de la visita y como principal municipio "receptor" de personas migrantes a través del campamento de Las Raíces, lo que significa que desde la Santa Sede "se reconoce" la capacidad de acogida.

Ha comentado que el Ayuntamiento tiene "plena predisposición" para colaborar en este viaje y lo hace "de una manera totalmente cercana" para que "no falle absolutamente nada", al tiempo que va subrayado el "cariño" que tiene la sociedad lagunera con la Diócesis Nivariense.