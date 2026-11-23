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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias han empeorado en octubre, cuando han descendido un 1,2% en relación al mismo mes del año anterior hasta un total de 6.301.644 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del tercero mejor dato de pernoctaciones en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

En los hoteles del archipiélago se alojaron un 1,1% más de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 998.423 viajeros. Por nacionalidad, 197.217 eran residentes en España, el 19,75%, mientras que 801.206 (80,25%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 7,5% y los extranjeros se redujeron un 0,4%.

Del total de pernoctaciones en Canarias, 690.936 las realizaron residentes en España (un 10,96%), mientras que 5.610.708 (89,04%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 149,64 euros, lo que representa una subida del 5,4% interanual. En general, los precios subieron un 5,44% respecto al año anterior en Canarias.

En total, en Canarias se alcanzó en octubre una ocupación del 74,77% y el sector hotelero empleó a 61.622 personas (un incremento del 1% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,77%, seguida de Baleares (67,61%) y Madrid (63,67%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (42,96%), Asturias (43,27%) y Cantabria (45,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,67%) en octubre junto a Canarias (18,12%) y Andalucía (15,68%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a octubre del año anterior en Ceuta (+20,13%) y en Madrid (+14,97%). La menor subida se registra en Navarra, con una tasa de variación anual del +2,54%.

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Gráficos de ocupación hotelera

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