Pesqueros europeos alertan de la "reducción significativa" de capturas en la costa africana por la competencia "desleal"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Organización de Productores Pesqueros (OPP) ANACEF, Francisco Freire, ha hecho este martes una llamada de atención a la Unión Europea (UE), así como a Guinea Bissau y Mauritania --caladeros con los que hay acuerdos europeos para faenar-- ante la "reducción significativa" de capturas en la costa africana por la competencia "desleal" de otros países como, citó, China o Turquía.

Freire señaló, en declaraciones a los periodistas antes de participar en las jornadas que se celebran en Las Palmas de Gran Canaria bajo el título 'Componente biológico y biodiversidad en las pesquerías', que están observando en las pesquerías africanas que, "año tras año, hay una reducción significativa" de las capturas.

Esto, expuso, "obviamente no puede achacarse a la presencia tan pequeña" de la flota europea porque son un número de barcos "muy reducidos".

Es por ello, dijo, que llaman la atención "tanto a la Unión Europea como también a estos dos países", ya que si hay un acuerdo de pesca con la Unión Europea, donde tiene que haber un "carácter prioritario" de las actividades a desarrollar, y siempre en un marco de sostenibilidad, lo que "no se puede es vender" un recurso también a otros países que estén haciendo una competencia "desleal".

Freire expuso que se trata de posibilidades de pesca que "están otorgando a la flota china, al barco de toda la costa de África, a la flota turca, a flotas argelinas y a flotas de banderas de dudosa credibilidad".

Actualmente la flota de O.P. ANACEF la conforman 19 buques, de los que Freire señaló que una "parte significativa" de ellos está pescando actualmente en las aguas del atlántico suroccidental, por fuera de las 200 millas de Argentina, así como que tienen algunos barcos con autorización de pesca específica dentro de las islas Malvinas.

El resto de los buques, por su parte, están trabajando en el marco de los acuerdos de pesca que tiene suscritos la UE con terceros países actualmente, estando activos los calderos de Mauritania y de Guinea Bissau, así como en el ámbito privado también trabajan, al amparo de un acuerdo, con Angola con dos buques que se dedican a la pesquería del marisco.

Al respecto, indicó que la producción aproximadamente es de unas 40.000 a 45.000 toneladas este año con la incorporación de varios buques a la O.P. ANACEF.

Cuestionado sobre el balance que realiza de Mauritania, admitió que es de "luces y sombras" porque tienen una flota con una categoría autorizada a pescar merluza y otras especies objetivo, como son el calamar y el choco, sin embargo la zona de pesca donde ANACEF puede desarrollar su actividad tiene especies como el calamar y el choco que "no" pueden pescar, mientras la Unión Europea "está pagando por esas posibilidades de pesca".

En este sentido, expuso que se ha decidido hacer una reevaluación de la situación y, a finales del mes de junio, en el último comité científico, se acordó hacer una campaña de evaluación de los recursos porque en el mes de diciembre de este año "hay que volver a negociar el acuerdo" que vence en el año 2026 y se pretende "buscar una estabilidad".

SENEGAL

En cuanto a Senegal, el presidente de O.P. ANACEF indicó que el acuerdo que tenía la UE con este país "no" se pudo reanudar, ya que la Unión Europea "lo ha identificado como un país que no está luchando contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y le han impuesto la tarjeta amarilla, previa a una tarjeta roja".

A ello se suma, añadió, que en una situación en la que un país está identificado con pesca ilegal, "tampoco la Unión Europea tiene mandato para poder negociar un acuerdo de pesca" con Senegal, por lo que la flota europea lleva "prácticamente ocho meses sin acuerdo de pesca con Senegal, que era también un apoyo" a la actividad.

Por ello, espera que se adopten las medidas "adecuadas" para volver a la "normalidad" y Senegal vuelva a tener el semáforo verde para que se pueda seguir negociando un acuerdo.

PESCA SOSTENIBLE

Freire ha querido resaltar la pesquería que realizan, y que se lleva a cabo con "todos los parámetros de sostenibilidad", de ahí que en las jornadas que se desarrollan en Casa África la participación de los científicos de las distintas áreas donde pesca la flota "va a tener una relevancia muy importante".

En relación con ello, indicó que tienen científicos del CSIC y EO que llevan pesquerías africanas y en aguas internacionales aportará su punto de vista científicos de países con los que trabajan, como Mauritania o Guinea Bissau.

Por su parte, el director general de Pesca Sostenible del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ramón de la Figuera, ha resaltado la "importancia" del conocimiento biológico en las pesquerías, tanto en las pesquerías de aguas nacionales como en las exteriores.

En este sentido, puso en valor la responsabilidad de la flota que ejerce su actividad en aguas exteriores, ya que "no solo va a pescar, sino que también lleva a bordo los científicos, el control" y además la responsabilidad de las empresas en "todos" los temas sociales y ambientales.

De la Figuera explicó que el marco normativo obliga a explotar solo el excedente de recursos que hay en los caladeros de Mauritania y Guinea Bissau para garantizar una "correcta explotación" de los recursos, y allí hay tanto barcos marisqueros como barcos dirigidos a la pesca de emersal.

En este sentido, admite que la pesca de emersal "no está yendo tan bien" como les gustaría, según lo que ha trasladado el sector, pero apuntó que para "eso está la ciencia, para evaluar la situación de los recursos y para explotar solo los recursos que se hacen de manera sostenible".

Finalmente, el ministro de Pesca de Guinea Bissau, Mario Musante, subrayó que lo "fundamental" en todo esto es que se "tenga la conciencia de que no hay recursos inagotables", de ahí la necesidad de "conjugar esfuerzos" en la lucha contra la pesca ilegal.