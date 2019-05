Philip Morris apuesta en sus Premios Emprendedor de Canarias por proyectos que giran entorno a palmeras, drones y cocina

Publicado 03/05/2019 14:58:36 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Philip Morris en Canarias, Jörg Zangen, y el consejero de Economía y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, han entregado este viernes los V Premios Emprendedor Philip Morris Canarias MBA Business School, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, a los propulsores de tres proyectos que tienen como base las palmeras, el uso de los drones y la cocina.

El director de Philip Morris Canarias abría el acto exponiendo que los tres proyectos seleccionados han sido premiados por "su calidad", así como el jurado ha tenido en cuenta su innovación, sostenibilidad, creatividad y viabilidad del mismo, posibilitando este galardón contar ahora con "capital semilla" de 9.600 euros para cada uno de los premiados con el fin de que puedan materializar su idea y contribuir, de este modo, a dinamizar la economía de las islas.

En relación al mercado y a los desafíos que se les presentan a empresas como a la misma Philip Morris, que matizó está inmersa en buscar productos alternativos al humo, apuntó que los emprendedores deberán "aprender a vivir con el cambio y adaptarse a las necesidades del mercado".

Zangen expuso que en los cinco años de trayectoria de estos premios, se ha seleccionado a 15 emprendedores que han generado 54 puestos de trabajo directos e indirectos.

Por su parte, el consejero canario Pedro Ortega calificó estos premios como una "iniciativa fabulosa", ya que matizó que en una sociedad, "si no hay emprendimiento, no evoluciona, no se desarrolla", al tiempo que agregó que también está relacionado con el conocimiento, del que dijo hay en Canarias al igual que el talento.

Este talento, apuntó, "se tiene que poner a funcionar para emprender nuevos negocios, nuevas oportunidades que generen más empleo" en la sociedad, ya que este debe estar vinculado a los valores del archipiélago y donde "hay oportunidades de que los emprendedores puedan encontrar un nicho donde generar negocio, generar riqueza" en el archipiélago.

PALMERAS, DRONES Y COCINA

Así los tres proyectos seleccionados en estos Premios Emprendedor de Philip Morris en Canarias han sido Palms Protection System --de Claudio Damos y Sergio Hernández--, AE Services --Juan Manuel Florit-- y Control en Cocina --de Haridian Cañete y Gabriela Breva--.

El primer proyecto de los premiados, Palms Protection System basa su idea en una anilla que se instala en las palmeras, aunque se podría implantar en otras plantas, conectada a una app con software editado en el que se recoge el DNI digital de la palmera, la tasación de mantenimiento y un panel de control de la planta en cuestión, de este modo se tiene toda la información al respecto.

Actualmente, uno de sus propulsores, Claudio Damos, apuntó que los potenciales clientes son empresas de parques y jardines, así como instituciones como el Cabildo de La Gomera, con el que dijo están empezando a trabajar. En cuanto a la utilidad de este proyecto, recordó el accidente que se produjo el verano pasado en Ingenio, cuando una palmera se le cayó a un niño de cuatro años y falleció. Añadió que de haber tenido esta aplicación, su mantenimiento habría estado recogido y podría servir de prueba en un juicio.

El proyecto de AE Services premiado se centra en el uso de los drones para la realización de inspecciones en infraestructuras costeras, viarias o hidráulicas, permitiendo aportar datos "muy punteros", restando "mucho riesgo" en el seguimiento de las infraestructuras y "maximizando" los tiempos.

Así es como lo define su creador, Juan Manuel Florit, a quien le surgió esta idea mientras realizaba un voluntariado en Tanzania y que para implementar el proyecto en el día a día de las empresas, señaló que se crea un software que se integra en el flujo de trabajos de la ingeniería. En cuanto al empleo de los drones, puntualizó que "echa de menos" una regulación "optimizada" sobre el dron.

Por último, se premió el proyecto Control de Cocina, aplicación digital centrada en el registro de parámetros relacionados con la seguridad alimentaria de una cocina profesional, tales como el estado de la superficie, los electrodomésticos o los utensilios, entre otros.

Una de las creadoras de Control de Cocina, Haridian Cañete, explicó que este proyecto nace de ver la "barbaridad" de papeleo que necesita una cocina profesional, que es "necesario", pero que "a veces enturbia el trabajo de los cocineros". La aplicación del proyecto, con un sistema en la nube, persigue que haya una toma "concisa" de los datos que hay que registrar, y que sirva tanto para auditores como profesionales de la cocina.

El acto de entrega de los premios concluyó con una charla del CEO de Sur de Europa y director de Desarrollo de Negocios para Europa, Oriente Medio y África de Vice Iberia, Alex Jankelevich, quien expuso algunas rasgos que mejoran la comunicación de las empresas y permiten captar la atención de su público objetivo.