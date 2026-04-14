La Policía Nacional pide colaboración para encontrar a Naikaren, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria

Naikaren del Carmen, de 18 años, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
Naikaren del Carmen, de 18 años, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL
Europa Press Islas Canarias
Publicado: martes, 14 abril 2026 12:18
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha solicitado este martes colaboración para encontrar a Naikaren del Carmen, de 18 años, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria desde el 4 de abril.

Naikaren, según ha informado el cuerpo policial, mide 1,50 metros, tiene los ojos marrones y el pelo negro.

La Policía Nacional solicita, a cualquier persona que pueda tener información sobre la joven, que contacte con el cuerpo policial a través del 091.

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