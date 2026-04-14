La Policía Nacional pide colaboración para encontrar a Naikaren, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria

Naikaren del Carmen, de 18 años, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria - POLICÍA NACIONAL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha solicitado este martes colaboración para encontrar a Naikaren del Carmen, de 18 años, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria desde el 4 de abril.

Naikaren, según ha informado el cuerpo policial, mide 1,50 metros, tiene los ojos marrones y el pelo negro.

La Policía Nacional solicita, a cualquier persona que pueda tener información sobre la joven, que contacte con el cuerpo policial a través del 091.