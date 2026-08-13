Los precios suben en Canarias un 3,4% en julio, que registra un encarecimiento del transporte

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias ha experimentado un incremento del 3,4% en julio en tasa interanual, en línea con el dato del mes anterior, subida motivada principalmente por el encarecimiento del transporte (+6,7%), según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadena cinco meses de subidas en Canarias. En términos mensuales, la inflación en Canarias se mantuvo un 0%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,1%.

Donde más subieron los precios en Canarias respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 6,7% más que en julio de 2025 (-1,6 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5% más (-0,2 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 3,5% más (-0,2 puntos); así como información y comunicaciones, un 2,9% más (+1,7 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 1,4% (-0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente); enseñanza, un 1,5% (+0 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 1,5% (+0,3 puntos); y sanidad, un 2,5% (-0,1 puntos)

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en julio en relación al mes anterior y elevó 0,4 puntos su tasa interanual, hasta el 3,6%.

Al finalizar julio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Cantabria (4,3%), Galicia (4,1%) y Baleares (3,9%). En el lado contrario se situaron Extremadura (3%), Asturias (3,1%) y La Rioja(3,2%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Melilla (+1%), Cantabria (+0,8%) y Galicia (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron Madrid (+0,1%) La Rioja (+0,2%) y Comunitat Valenciana (+0,3%).

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Gráficos de IPC

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/ipc-datos-graficos/71/espana/106