Prisión provisional sin fianza para el presunto autor del atropello mortal en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La jueza de guardia en el Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado este sábado el ingreso en prisión provisional para el detenido recientemente por el atropello mortal a un hombre en la carretera de Almatriche, en Las Palmas de Gran Canaria.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a los medios de comunicación, que señala, además, que el detenido pasó hoy a disposición judicial, dictándose finalmente su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El detenido está siendo investigado por los delitos de conducción bajo los efectos del alcohol, conducción temeraria, abandono del lugar del accidente y homicidio en imprudencia grave.

Además, según ha precisado a los medios el TSJC, se ha celebrado un juicio rápido por atentado a agentes de autoridad en el que no se ha producido conformidad, por lo que las diligencias pasarán a una plaza de la sección penal del mismo Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.

SOBRE LOS HECHOS

Los hechos se sucedieron en la tarde del pasado jueves y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que asistió al afectado a quien, tras comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria, se le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar pero no obtuvieron resultado.

En la zona también se personaron agentes de la Policía Nacional, que colaboraron con los recursos intervinientes, mientras que efectivos de la Policía Local realizó el atestado correspondiente.