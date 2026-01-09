La producción industrial baja un 1,9% en noviembre en Canarias, frente a una subida del 1,8% a nivel nacional

Archivo - Trabajadores en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) ha disminuido un 1,9% interanual el pasado mes de noviembre en Canarias, 3,7 puntos menos que la media nacional, que se ha incrementado un 1,8%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa anual de la producción industrial crece en nueve comunidades autónomas y cae en otras 8. Castilla y León (+12,8%), Andalucía (+11%) y Castilla-La Mancha (+3,3%) fueron las que registraron mayores subidas, mientras que en el lado opuesto se sitúan La Rioja, Asturias y Extremadura con retrocesos de un 8,4%, 5,3% y un 3,7%, respectivamente.

En lo que va de año la producción industrial en Canarias se ha incrementado un 0,2%, frente a un incremento del 1,1% de la media nacional.

Por destino económico, los bienes de consumo en su conjunto bajaron en la región un 1,3% con un descenso del 8,7%en el caso de los duraderos y un 1% menos para los no duraderos. En cuanto al resto, los bienes de equipo disminuyeron un 13,5%, los bienes intermedios anotaron un 10,6% más y los de la energía, un 1% menos.