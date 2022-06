El PSOE insta a Manuel Domínguez a defender Canarias de las críticas del presidente de Andalucía

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha instado al Partido Popular en las Islas y, particularmente, a su líder Manuel Domínguez a posicionarse respecto a las manifestaciones realizadas por su compañero en Andalucía Juan Manuel Moreno Bonilla, criticando los fondos recogidos para Canarias en el Plan Integral de Empleo (PIEC) de 2022.

Nira Fierro ha señalado en una nota de prensa que el nuevo Plan Integral de Empleo de Canarias, suscrito este miércoles por el presidente Ángel Víctor Torres y la ministra Yolanda Díaz, "debería ser una grata noticia para todos los municipios del Archipiélago, sin distinción del color del partido que los gobierne, ya que la generación de empleo siempre va acompañada de bienestar y progreso".

"Por ello me gustaría saber cuál es la opinión de Manuel Domínguez sobre estas manifestaciones. No sé qué intereses está defendiendo el Partido Popular, y si el señor Domínguez opina lo mismo no estará defendiendo los intereses de Canarias", ha dicho Fierro.

Para la dirigente socialista, "el PIEC es el símbolo del compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la especificidad de Canarias, en contraste con la falta de sensibilidad demostrada por los populares, que en época de Mariano Rajoy llegaron a suprimir este importante recurso, que es ejemplo de solidaridad interterritorial y brinda una oportunidad de vida a quien más lo necesita".

"Es un hecho que Canarias está en la senda de la recuperación", ha subrayado la secretaria de Organización de los socialistas canarios, "con datos como que por primera vez en 14 años el desempleo en las islas se sitúa por debajo las 200.000 personas o que más del 50% de los nuevos contratos son indefinidos, fruto de la reciente reforma laboral impulsada por el Gobierno central", añadió.

"Datos que invitan a la esperanza y el optimismo, pero está claro que hay que seguir trabajando en mejorar estas cifras, pues cualquier desempleado que tengamos exige el máximo de los esfuerzos por parte de quien tenemos responsabilidad en la gestión y los recursos públicos", indicó Nira Fierro.

Ha apuntado que los 42 millones de euros recogidos en este nuevo Plan permitirán ofrecer una oportunidad de empleo y formación para 5.000 personas de las ocho islas y, con ello, seguir avanzando hacia una Canarias más justa y con mejores expectativas de futuro.