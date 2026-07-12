Rescatada en helicóptero del GES tras sufrir una caída en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente

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SANTA CRUZ DE LA PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 68 años ha resultado herida este sábado tras sufrir una caída en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en la zona de Fuente La Mula, en El Paso (La Palma), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 14.24 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, rescatadores del helicóptero del GES accedieron hasta la afectada, que presentó un traumatismo de carácter moderado. Tras una primera atención, procedieron a su rescate y evacuación hasta la helisuperficie del Hospital General de La Palma.

Ya en tierra, fue asistida por el personal del Servicio de Urgencias Canario y trasladada al hospital.