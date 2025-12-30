La San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria alcanza su objetivo y llega a los 10.001 inscritos

San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La carrera popular San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria ha alcanzado su reto solidario al llegar a los 10.001 participantes, un desafío en esta edición que supone contar con un millar de corazones solidarios más que en 2024.

Así lo ha informado la organización de la prueba más multitudinaria de Canarias y la tercera San Silvestre más participativa de España, que agrega que ha cerrado la lista de inscripción y ha activado la lista de espera únicamente en la modalidad nueva élite de los 5K.

En esta categoría se seguirán recibiendo solicitudes y se informará a los interesados en caso de ser finalmente admitido dentro del extra de plazas para esta edición.

Por su parte, el pasado año, la carrera superó los 9.000 participantes y en 2023 los 8.150 participantes por lo que se afianza la tendencia al alza del evento.

En la recta final ya ha sido alcanzado este número propuesto para 2025 de 10.001 participantes, con una recaudación que irá destinada íntegramente a proyectos sociales de ONGs en Canarias.

La gran marea blanca tendrá 'La paz como meta', siguiendo el lema de este día 31 de diciembre, con 10.001 corredores que garantizan una fiesta del deporte única para dar la bienvenida a 2026.

Desde las 15.00 horas la zona de salida y meta en la calle León y Castillo frente al Parque Doramas (Club de Natación Metropole) será escenario de esta celebración solidaria de fin de año, para a las 15.30 horas dar el pistoletazo de salida a la modalidad 5K, con la élite del atletismo, para abrir una tarde de emociones y calentar motores para la carrera infantil, que tiene su salida a las 16.00 horas.

Después de animar a los participantes más jóvenes de esta edición, se procederá a la apertura de cajones a las 16.30 horas para la carrera general de 6 kilómetros y ya a las 17.00 horas será el pistoletazo de salida de esta edición de la San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria.