La selección de ssireum de Corea del Sur se impone a la canaria en una lucha amistosa sobre la arena de Las Canteras - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Playa de Las Canteras ha acogido este sábado el histórico desafío entre una selección de lucha canaria y la selección nacional de ssireum de Corea del Sur, un encuentro que buscó reforzar los lazos entre ambos territorios y culminar la Asamblea General de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJeST).

En la disputa, la selección coreana se impuso por 2-1 en la categoría femenina y por 8-4 en la masculina en una tarde que acogió a miles de espectadores en Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la Consejería de Educación en una nota.

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, asistió a este encuentro junto al viceconsejero de la Actividad Física y el Deporte, Ángel Sabroso; la directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández; el presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero; el cónsul de la República de Corea en Canarias, Koh Moon-Hee; y el presidente de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, Pere Lavega-Burgués.

El desafío reunió sobre el terrero a algunos de los mejores luchadores de ambas modalidades en un formato inédito, en el que cada deportista compitió bajo los reglamentos de la lucha canaria y del ssireum, permitiendo al público descubrir las similitudes y particularidades de dos disciplinas que comparten valores como el respeto, el honor, el equilibrio y el profundo arraigo a sus respectivas culturas.

SOBRE EL TERRERO

En la categoría masculina, la selección de Corea del Sur se impuso por 8-4 en un desafío muy competido y marcado por la adaptación de los luchadores a los dos reglamentos.

Las victorias canarias llegaron de la mano de Francisco Giménez, que superó por 2-1 a Lim Sangbin; Néstor Mejías, vencedor por 2-1 ante Kwon Jinwook; Francisco Santana, que derrotó por 2-1 a Cha Seungmin; y Alberto Zamora, que se impuso por 2-0 a Yu Kyungjoon.

Por parte coreana, Kim Seongbeom venció por 2-0 a Pedro Arrocha, Kim Juntae hizo lo propio frente a Albano Castro, Jung Mingung derrotó a Diego Rodríguez, Choi Jungman superó a Juan Alberto Rodríguez Toro, Hwang Junghoon se impuso a Alejandro Quesada y Park Mingyo ganó a Khadim (Bamba) Gueyes.

Lee Juyong y Woo Dongjin resolvieron por 2-1 sus enfrentamientos frente a Gaumet Innouri e Ismael Deniz, respectivamente.

En la categoría femenina, Corea del Sur venció por 2-1. Kim Siwoo se impuso por 2-1 a Verónica Olivero y Lee Jaeha logró la victoria por 2-0 frente a Lorena Mateo, mientras que Delioma Armas sumó el punto para la selección canaria tras derrotar por 2-1 a Kim Hayun.

UN HERMANAMIENTO

El desafío permitió contemplar sobre un mismo terrero dos formas diferentes de entender la lucha tradicional, y cerró el encuentro con una imagen de hermanamiento entre Canarias y Corea del Sur.

Más allá del componente competitivo, el encuentro buscó poner de manifiesto la estrecha relación que mantienen Canarias y Corea del Sur a través de sus deportes tradicionales. Los primeros intercambios entre luchadores de ambas modalidades comenzaron a finales de la década de los ochenta y han tenido continuidad durante casi cuatro décadas con programa permanente de colaboración deportiva y cultural.

En ese camino habría desempeñado un papel decisivo el maestro Shin, impulsor desde hace más de 35 años de los intercambios entre la lucha canaria y el ssireum y una de las figuras clave en la consolidación de los vínculos entre ambos territorios.

Con ese trabajo, certifica la Consejería, numerosos luchadores canarios han participado durante los últimos años en los Campeonatos del Mundo de Ssireum celebrados en Corea del Sur, donde el archipiélago ha conseguido dos títulos mundiales, conquistados por Alejandro Afonso y Cristina Rodríguez.