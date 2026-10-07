Servicios Jurídicos del Cabildo tinerfeño analizarán el alcance del fallo del TS para el proyecto del Circuito del Motor

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha requerido a sus Servicios Jurídicos que analicen el alcance de la resolución del Tribunal Supremo, que ha confirmado la caducidad Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de explanaciones e instalaciones desmontables del Circuito del Motor, con el fin de dilucidar como afectaría al conjunto del proyecto.

Así lo ha informado la presidenta insular, Rosa Dávila, en rueda de prensa de consejo de gobierno insular después de que la institución insular anunciase ayer que suspendía de forma parcial y provisional el contrato afectado tras no admitir a trámite el Tribunal Supremo el recurso de casación de la corporación.

"Esta Resolución es firme, y corresponde suspender el proyecto de explanaciones e instalaciones desmontables, pero es importante que los Servicios Jurídicos nos informen, antes, para poder actuar con seguridad jurídica y determinar el alcance que supone esta sentencia para el conjunto del proyecto", ha incidido Dávila, que ha recordado que aún hay procedimientos judiciales pendientes de resolución.

Asimismo, la corporación insular ha solicitado información a los Servicios Jurídicos para saber el "alcance" de la última sentencia sobre la ejecución general del conjunto del proyecto o si, por el contrario, se debe esperar a que lleguen el resto de resoluciones.

"Desde que llegamos (al gobierno), lo hemos dicho con claridad: Vamos a actuar con el máximo respeto a la legalidad, y también desde el punto de vista medio ambiental", ha añadido Dávila, que ha recordado que hay cuatro sentencias y tres de ellas son desfavorables respecto a que cuentan con Declaración de Impacto Ambiental caducada.