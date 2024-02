St. Pedro, finalista de 'Benidorm Fest', sobre 'Zorra': "La conversación que está trayendo a la mesa me parece muy sana"

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El finalista de Benidorm Fest, el cantante canario St. Pedro, considera que 'Zorra', de Nebulosa, "sí" debe representar a España en Eurovisión y cree que la conversación que está "trayendo a la mesa" es "muy sana", según ha explicado en una entrevista para Europa Press.

"Simplemente por la conversación que está trayendo la mesa, me parece que es muy sana, muy acertada y que fue el final perfecto para la película que es Benidorm Fest", ha añadido el artista.

St. Pedro estrena su álbum debut, 'Esta vida que elegí', tras su paso por el Benidorm Fest, en el que quedó finalista con la canción 'Dos extraños', que presentó como un tema "contracorriente" que suena a la música de su infancia en Canarias.

Además, el artista reconoce que solo tiene "palabras de agradecimiento" sobre su paso por el festival de Benidorm, y aunque ha asegurado que él "no hace las bases de Eurovisión", respecto a la polémica de si Israel debería participar en el concurso por la guerra en Palestina, sí que ha reivindicado la importancia de la "música en directo" y de la presencia de músicos durante el certamen, que en 2024 se celebrará en Suecia.

Por otro lado, y en relación con la petición del Parlamento Europeo para la mejora de las condiciones de los artistas en plataformas 'streaming', el artista canario ha reconocido que "probablemente" van tarde, aunque ha recalcado que "no hay que esperar a que te hagan las cosas fáciles" y que si un artista no está contento con una plataforma, que "se busque otra".

"A mí de chiquitito una de las frases que me decía mi abuelo es que cada perro se sacude sus culos. Si no te gustan las condiciones que tienen estas plataformas, búscate otra plataforma. Fábricate tú otra plataforma. Esa es la mentalidad que tenemos que tener, no esperar a que nos hagan las cositas más fáciles, yo creo. Es un poco un consejo que le doy a la gente que está empezando: no esperes que el partido sea más fácil porque se te lesiona un rival, búscate tú tu camino", ha matizado St. Pedro.

VUELTA A LA MÚSICA TRADICIONAL CANARIA

En su nuevo disco, St. Pedro mezcla géneros como el bolero o el tango y asegura que es "un viaje musical" por la cultura e historia de Canarias desde "los años 70 hasta ahora", la cual considera que está muy influenciada por la música de Latinoamérica desde "los movimientos migratorios del siglo pasado".

"Son los movimientos migratorios que hubo en el siglo pasado, nos íbamos por cientos de miles en barcos enanísimos, súper inseguros, a cruzar el Atlántico completo. Unos tuvieron éxito, otros no tuvieron tanto, volvieron algunas generaciones después, otros siguen allá. Nosotros estamos bastante esparcidos en todo Latinoamérica y lo que ha vuelto a Canarias es esa cultura, esos lazos culturales que tenemos son mucho más fuertes con toda Latinoamérica que con España", ha apuntado el artista.

Aun así, St. Pedro considera que su música es "un análisis a lo de antes" y aunque reconoce que la presencia de artistas canarios en el panorama musical actual es fruto del "sacrificio" y del trabajo "bien hecho" de muchos predecesores, él se siente "mucho más identificado con lo que había antes de toda esta gente", y ha asegurado entre risas que "cuadra más en una fiesta de Elvis Crespo que en una de Quevedo".

"Yo cuadro mucho más con una fiesta de Elvis Crespo que con una fiesta de Quevedo y mi público yo creo que también, la gente que espera cosas de mí puede beber de Cruz Cafuné y de Quevedo, pero también beben de esto, que no necesariamente tiene tanto que ver", ha reconocido el cantante.

Además, el artista ha confesado que se quiera o no el folclore canario y la música antigua canaria "van a volver", porque hasta ahora ha habido "una sobresaturación" de música urbana y compara su álbum con el proyecto de "música castiza" de C. Tangana en 'El Madrileño'.

"Estábamos tocando un punto de sobresaturación de géneros urbanos, mucho trap, mucho reggaetón, mucha música hecha para escuchar de noche o en el coche muy fuerte. Y no todo el mundo vive ese estilo de vida, no todo el mundo vive en esas horas, no todo el mundo sale de fiestas. ¿Qué es lo que le estamos dando a esa gente?", ha reflexionado Pedro Hernández, nombre del artista.