Torres subraya que quien "no quiere" que los menores migrantes salgan de Canarias "es el PP"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, ha subrayado este jueves que quien "no quiere" que los menores extranjeros no acompañados salgan de Canarias "es el Partido Popular" (PP).

Así se ha pronunciado, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, después de que las comunidades autónomas del PP hayan decidido no asistir a la Conferencia Sectorial de Infancia prevista para este jueves en Madrid.

Torres ha calificado este hecho como un "nuevo palo gravísimo", ya que al no asistir las comunidades del PP a la sectorial, "no hay quórum, no se puede celebrar", e implica que "no" se hayan podido aprobar los 8,5 millones de euros para Canarias para el sistema de acogida de inmigración.

En este sentido, el ministro se ha cuestionado cómo va a justificar el presidente canario, Fernando Clavijo, que estos fondos económicos "no se han aprobado" porque su socio de gobierno, el PP, en otras comunidades, "no ha ido hoy a la conferencia sectorial y, por tanto, quedan claras las voluntades".

Así aseguró que la voluntad del Gobierno de España "es clara, que los menores que están hacinados en Canarias puedan estar en el resto del territorio español", señalando que muestra de ello es la aprobación de un real decreto ley en Consejo de Ministros "para que así sea" o los 40 millones de euros que irán "a un inminente Consejo de Ministros para ayudar a los que han solicitado asilo internacional, para 1.200 plazas en el conjunto del país".

Y a lo que sumó dos reales decretos que "se aprobarán para, que al final de agosto, ya puedan salir cerca de 4.000 menores que están en Canarias".

Sin embargo, matizó, el Partido Popular sigue poniendo "problemas permanentes", apuntando que lo último ha sido la carta que ha presentado la Comunidad de Madrid diciendo que, "ni siquiera", se puede enviar a Madrid a los menores que están solicitando derecho internacional de asilo porque "jurídicamente no" se puede hacer, según expone la comunidad madrileña, que termina diciendo que lo que tiene que hacer el Gobierno de España "es dejarlos en Canarias".

"Eso lo dice la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso, el PP, y por tanto debe explicar Fernando Clavijo cómo permite que eso lo diga su socio de gobierno, porque lo que queda claro es que quién no quiere que los menores salgan de Canarias, y lo están haciendo desde las instituciones, es el Partido Popular", sentenció.

