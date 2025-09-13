Trece personas a prisión provisional sin fianza en el marco de la operación contra el narcotráfico en Tenerife

Archivo - Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

Este sábado se prevé la declaración ante el juez de otras seis personas presuntamente implicadas en el marco de la 'Operación Silbo'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 26 personas personas están siendo investigadas en el marco de una operación abierta por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en Tenerife contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. La operación se inició el miércoles tras varias detenciones y el registro de viviendas y despachos de abogados y asesores fiscales en distintas localizaciones de Santa Cruz de Tenerife.

Las diligencias han recaído en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que ya ha iniciado este viernes la toma de declaraciones, según informó hoy el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a los medios.

Así, de las 20 personas que ya han declarado o presentado en sede judicial este viernes, 13 han sido enviadas a prisión provisional comunicada y sin fianza, y siete han quedado en libertad provisional, la mayoría de estas últimas con medidas cautelares, como retirada del pasaporte o prohibición de salida del territorio.

En concreto, a ellas se les imputan delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Por otro lado, este sábado esta previsto que declaren otras seis personas presuntamente implicadas.

SOBRE LA 'OPERACIÓN SILBO'

Según publicó 'El Día', la llamada 'Operación Silbo' tiene ramificaciones en La Gomera y Galicia y entre las personas detenidas se encuentra un empresario tinerfeño vinculado a la hostelería y el ocio nocturno.

La investigación tiene su origen en el alijo de un barco al oeste de Canarias con unos 1.600 kilos de cocaína.