Trujillo dice que Sanidad necesitará muchos fondos en 2023 y avisa de "tormenta perfecta" de gripe y Covid-19

Miguel Ángel Ponce (PP) señala que la gripalización" de la pandemia ha sido un "fracaso" y critica la "falta de credibilidad" del Gobierno

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, ha afirmado este martes que el próximo año su departamento aún necesitará muchos fondos económicos para hacer frente a la pandemia de coronavirus dado que este año ya no ha habido 'fondo covid' extraordinario y ante el riesgo de que se cree la "tormenta perfecta" de gripe y Covid-19.

En una comparecencia parlamentaria solicitada por el Grupo Popular ha destacado que Canarias sigue la estrategia nacional acordada por consenso por todas las comunidades y además, ha contratado a 1.700 sanitarios este verano para mantener los planes de contingencia y la campaña de vacunación.

Ante las críticas de nacionalistas y populares ha negado que su departamento defienda la "gripalización" ni que incurra en "pasividad en la brega", si bien ha reconocido que es "muy complicado" fijar medidas de contención ante el "hartazgo" de la población y el objetivo de lograr un "equilibrio" entre protección de la población y dinamización económica.

Ha comentado que Canarias registró el pasado verano su "pico más alto" de la pandemia y aunque ahora está por encima de la media nacional en Incidencia Acumulada está por debajo en ocupación de camas hospitalarias y de UCI, lo mismo que con los fallecimientos, con 85 por cada 100.000 habitantes --229 a nivel nacional--, si bien el perfil más común es el de personas mayores con pluripatologías.

No obstante, ha advertido de que esta situación no lleva "a la complacencia" ni a "bajar la guardia".

Asimismo, ha avanzado que se ha contratado un campaña de vacunación en medios de comunicación, redes sociales y telefonía móvil para reforzar el mensaje entre las personas que no tienen la pauta completa o no se han puesto la de refuerzo.

"Hay que dar el do de pecho, tenemos que concienciar", ha indicado, subrayando que hay mucha "confusión" entre la ciudadanía pues algunas personas creen que por haber pasado la Covid, por ejemplo, no tiene que vacunarse.

"ESTO NO ES ALGO PASAJERO"

Ha apuntado también que se mantiene la recomendación del uso de la mascarilla en espacios cerrados y mal ventilados porque "la pandemia no ha terminado ni mucho menos" y ha pedido ser "consecuentes" con la evolución de la pandemia y la organización de actividades públicas. "Esto no es algo pasajero, hay que ser persistentes", ha subrayado.

Miguel Ángel Ponce ha comentado que la idea de 'gripalizar' la pandemia "en un fracaso" porque no se está midiendo al completo, solo los mayores de 60 años, y la población está "confundida y en plena oleada".

Ha cargado contra la "falta de credibilidad" del Gobierno y reclamado "más información" para la sociedad porque los ciudadanos "cumplirán mejor" las medidas y los tratamientos.

Ha dicho que 26 muertos en una semana en Canarias "no los produce la gripe" y no entiende por qué no ha habido ninguna reunión con la oposición durante toda la pandemia para articular medidas, recordando lo que se tardó en poner en marcha los test en farmacias.

Asimismo, ha dicho que no ha habido un plan de contingencia para afrontar la subida de contagios durante el verano "y las cosas se están poniendo feas" y solicitado una "campaña fuerte" para impulsar otra vez la vacunación en línea con las que hace la Dirección General de Tráfico (DGT).

Ponce, que ha censurado las "faltas de respeto" de la bancada socialista --"llevo dos años viendo Covid--, ha pedido no cometer el "mismo error" y volver a tratar la Covid-19 como una gripe.

ESPINO: "ESTO NO ES UNA GRIPE"

La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, ha recordado que en una semana han fallecido más de 20 personas y hay una "falsa sensación" de que el virus ha desaparecido porque "esto no es una gripe".

Ha tildado de "triste" que se acepte la muerte de personas mayores "de forma constante" y cuestionado la retirada de las mascarillas y las medidas de contención. "Se hizo de forma precipitada", ha expuesto.

Ha advertido de la baja tasa de vacunación entre los niños y la falta de dosis de refuerzo entre veinteañeros y treintañeros. "Tenemos un problema con la vacunación en Canarias", ha señalado.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que no se debe bajar la guardia porque siguen los contagios y fallecen personas todos los días y por eso ha avalado que sigan abiertos los puntos de vacunación este verano y el uso de la mascarilla en lugares interiores y mal ventilados.

"No debemos relajarnos ni dejar de tener responsabilidad individual", ha destacado, valorando también que se haya contratado a 1.700 sanitarios este verano para mantener la actividad asistencial y los planes de contingencia para la Covid-19.

María del Río (Sí Podemos) ha comentado que le "preocupa" la situación del colectivo de mayores de 60 años y si las vacunas nuevas incluirán las variantes de omicron, remarcando que "duele" cada una de las más de 1.800 personas muertas en las islas.

ESTHER GONZÁLEZ (NC) AFEA A LOS DIPUTADOS QUE NO USEN MASCARILLA

Esther González (NC) ha lamentado la "banalización" de la Covid-19 en Canarias, poniendo como ejemplo "el propio hemiciclo del Parlamento", un espacio cerrado y con escasa ventilación y donde apenas se usa la mascarilla. "Deberíamos predicar con el ejemplo", ha indicado.

La diputada está en contra de que se retiren las mascarillas en espacios cerrados y ha reclamado también una campaña especial de vacunación para este verano.

José Alberto Díaz-Estébanez (CC-PNC) ha cuestionado el "pasotismo" del Gobierno de Canarias y su "pasividad en la brega", acompañado por la actitud de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que abogó por dejar de recabar los datos para menores de 60 años.

Ha dicho que solo se pueden hacer "suposiciones" sobre los contagios entre menores de 60 años y criticado que Canarias "está a la cola" en la vacunación y que el sistema de niveles no ha funcionado.

"Continúa la Covid y lo saben muy bien los enfermos y los muertos", ha espetado al consejero.

Marcos Hernández, del Grupo Socialista, ha valorado que haya 1,8 millones de canarios inmunizados con la vacuna, lo que supone una "garantía", al tiempo que ve "normal" que haya un repunte de casos con el aumento de la socialización.

Ha indicado también que las medidas de control y la nueva estrategia fue tomada por consenso en el Consejo Interterritorial