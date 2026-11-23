29N.- Gamarra (PP): "La Vivienda Va A Ser El Primer Problema Que Alberto Núñez Feijóo Aborde En Un Consejo De Ministros" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

"La vivienda va a ser el primer problema que Alberto Núñez Feijóo aborde en un Consejo de Ministros". Así lo ha asegurado la cabeza de lista del Partido Popular al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra, que este lunes ha expuesto las medidas de su partido ante "lo que Pedro Sánchez ha convertido en el primer problema de los españoles" y "de los riojanos".

Junto a otros miembros de la candidatura 'popular' tanto al Congreso como al Senado, y también a varios concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Gamarra ha comparecido ante los medios de comuncación en el barrio de La Cava, en la capital riojana, donde precisamente se están construyendo VPO promovidas por el Consistorio y el IRVI.

La también vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha señalado que "el primer problema que tienen los riojanos es el acceso a la vivienda", tanto, ha señalado "por su falta" como "por su precio" y "no solo en propiedad, sino también en alquiler".

"¿Cuál es el compromiso de Alberto Núñez Feijóo? Si éste es el primer problema, esto será lo primero que aborde en un Consejo de Ministros. Para esto es para lo que pedimos el voto de los riojanos al Partido Popular, para convertir en soluciones lo que tiene que ver con la vivienda, para poder impulsar medidas necesarias y que tienen que ser adoptadas de manera urgente", ha asegurado Gamarra.

Un asunto que se abordaría "como primer compromiso en el primer Consejo de Ministros", ha insistido, aprobando "tres proyectos de ley: una nueva Ley del Suelo, una Ley para luchar contra la okupación y dejar de proteger a los okupas desde el Gobierno y una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal".

Con todo ello, ha detallado la número 1 del PP al Congeso por La Rioja, se busca "en primer lugar, más suelo, tenemos que poner más suelo a disposición del mercado para que se pueda construir a precio asequible.

A ello ha unido que "necesitamos construir más rápido porque es una emergencia para miles de riojanos de una generación a la que no queremos dejar solos, no queremos que se pierdan, queremos que se emancipen, queremos que puedan acceder a una vivienda".

Por tanto, ha resumido, "más suelo, más rapidez a través de menos burocracia y, por supuesto, hay que bajar el precio", algo que, como ha exlicado, el PP plantea "a través de una reforma fiscal que baje los impuestos y que así baje el precio de la vivienda", porque, "queremos un Gobierno que no haga caja de la venta de la vivienda, sino que proteja fundamentalmente a los más jóvenes con la bajada de impuestos".

Rebaja, ha incidido, que pasaría "por un IVA del 10 al 4 por ciento cuando hablamos de la compra de la primera vivienda o del ITP si esa vivienda no es la primera vez que se accede a ella; y hablamos de la reducción de los plazos, con un máximo de tres meses y un silencio positivo para agilizar la gestión de esas viviendas".

Además, ha considerado necesaria "la movilización de todo el suelo que está en estos momentos parado o paralizado", ante lo que "las administraciones tienen que facilitar que haya más suelo disponible, primero, gestionándolo más rápido y segundo, poniendo al servicio de la construcción aquello que se puede acceder".

"Y, por supuesto, se va a acabar que el Gobierno sea un chollo para los okupas, para que haya seguridad jurídica y por tanto más vivienda en alquiler", ha subrayado.

"Sánchez ha convertido el acceso a la vivienda en el primer problema de los españoles y especialmente en el primer problema de los jóvenes que ven como no pueden emanciparse", ha lamentado Gamarra, quien ha contrapuesto que "Alberto Núñez Feijó tiene un compromiso y para eso pedimos el voto al PP".

"Para eso -ha añadido- queremos gobernar, para que desde el minuto uno en el primer Consejo de Ministros ya se afronten las reformas necesarias porque la vivienda no puede esperar más. Los jóvenes no pueden ver cómo pasan los años y siguen estando en las habitaciones en las que estaban estudiando. Y esto es nuestra primera prioridad y por tanto nuestro primer compromiso".

Y ha insistido en que "tras el abandono de Pedro Sánchez que se ha materializado en la subida de los precios, en la retirada de vivienda, en la protección a los okupas y al final, en toda una generación perdida que cree que no va a poder emanciparse, seremos un Gobierno que se dedique a dar soluciones y por tanto a facilitar ese acceso a la vivienda".