El 84,73% del alumnado presentado a la convocatoria extraordinaria de la PAU en La Rioja supera las pruebas

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LOGROÑO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 84,73 por ciento del alumnado que se ha presentado a la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en La Rioja, celebradas los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, ha sido declarado 'apto', con una nota media de 6,098.

Los estudiantes pueden consultar las calificaciones provisionales en la página web habilitada por la Universidad de La Rioja: https://www.unirioja.es/administracion-y- servicios/oficina-del-estudiante/pau/calificaciones-de-la-pau/. El alumnado que no esté conforme con esta primera calificación podrán solicitar una segunda corrección a partir del lunes, día 13, hasta el próximo 15 de julio. Las calificaciones definitivas se publicarán el 23 de julio.

El año pasado, el porcentaje de aprobados sobre presentados en la PAU, tras el procedimiento de reclamaciones, alcanzó el 81,93 por ciento, con una nota media de 6,021. Los estudiantes que lo deseen podrán solicitar en plazo extraordinario la admisión a grados para el próximo curso 2026-2027 en la Universidad de La Rioja desde, hoy, 10 de julio, hasta el próximo 20 de julio.