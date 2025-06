Ábalos dice en el TS que no se reconoce en los audios que le implican en amaños y que podrían estar manipulados

El ex ministro niega irregularidades en las adjudicaciones investigadas y defiende que tampoco cobró comisiones

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos ha asegurado este lunes ante el Tribunal Supremo (TS) que no se reconoce en las grabaciones que su ex asesor Koldo García realizó entre 2019 y 2023 y que han sido recogidas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que les sitúa a ambos --junto al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-- en el epicentro de una presunta trama de amaños de contratos de obra pública a cambio de comisiones. Según ha declarado, dichos audios podrían estar manipulados.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que así se ha pronunciado Ábalos en su declaración como investigado en el marco de la causa en la que se le investiga por presuntos delitos de integración en organización criminal y cohecho. Se trata de la tercera vez que comparece en este procedimiento: primero en diciembre de forma voluntaria y luego en febrero con la condición formal de investigado.

Según dichas fuentes, el ex ministro ha explicado que ha podido hacer una lectura rápida de las casi 500 páginas del informe UCO, así como escuchar algunos audios, pero que no se reconoce en ellos, subrayando que muchas veces son "inteligibles".

En este punto, ha tenido un encontronazo con el magistrado, porque ha cuestionado la legitimidad de los audios, indicando que no tenía la sensación de que le estuvieran grabando, que desconocía si estaban todos los audios o si estaban íntegramente, a lo que Puente ha reaccionado frenándole para aclarar que estas quejas estaban fuera de lugar, pero que está lo que se ha podido analizar del "ingente" material incautado y que duran lo que quiere "la persona que pulsa el botón".

Ábalos se ha detenido en una grabación concreta, en la que se le escucha repartirse mujeres con Koldo de cara a un fin de semana "discreto", para "cambiar" y "conocer" otras, para quejarse igualmente de que, a pesar de que ese audio no tiene relevancia penal, le ha hecho mucho daño.

Con todo, ha sido tajante al negar cualquier implicación en los presuntos amaños de obras y, en consecuencia, que cobrara comisiones por ello. Ante la insistencia del instructor, que le ha recordado pasajes específicos de esos audios donde hablan de adjudicaciones concretas, ha contestado en la misma línea asegurando que no recuerda conversaciones de ese tenor y que, en toco caso, sería "absurdo" porque "no tenía capacidad de influencia" en las licitaciones.

El fiscal también le ha insistido al recordarle que, más allá de las grabaciones realizadas por Koldo, hay varios mensajes de WhatsApp en los que se habla de una obra en la autovía de Logroño y de los que se desprende que su entonces asesor ministerial estaba al tanto de dicha obra. Sin embargo, Ábalos ha incidido en que él no lo estaba porque no era su cometido, emplazando a que sea García quien responda a esto.

Interrogado en particular sobre el empresario José Ruz, vinculado a la constructora LIC, Ábalos ha empezado aclarando que no era su amigo de la infancia, lo que le ha valido una nueva reprimenda del magistrado, que le ha reprochado que parecía estar hablando para los medios de comunicación.

El fiscal le ha recriminado que durante su etapa como ministro de Transportes se adjudicaron obras con un criterio subjetivo, interesándose por quién lo fijó. Ábalos ha dicho que no lo sabía pero que en todo caso ya estaba establecido. Al hilo, se ha declarado "gran desconocedor" de los procedimientos administrativos, enfatizando que los ministros solo intervienen para avalar los criterios de los técnicos.

SE DESMARCA DE SERVINABAR

A lo largo del interrogatorio, que ha durado hora y media, también se le ha preguntado por Joseba Antxón Alonso Egurrola, de la empresa Servinabar. Según los informes de la UCO, en los registros efectuados el pasado 10 de junio se halló una escritura privada que revela que Cerdán era dueño al 45% de dicha mercantil, que recibió más de 75 millones de euros en obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra que están bajo la lupa de los investigadores.

La UCO también ha detectado un ingreso de unos 4.500 euros, que cree que podría tener carácter "recurrente" --porque Koldo se disculpó por la tardanza--, de Servinabar a Fiadelso, una fundación creada por el ex ministro de Transportes.

Preguntado por todo esto, Ábalos ha declarado que, de Alonso Egurrola, solo sabía que Cerdán tenía un amigo que se llamaba Antxón. De Servinabar, ha dicho que ni siquiera eso, que se ha enterado ahora de su existencia, lo que ha provocado nuevamente la reacción del magistrado, recordándole dicho ingreso.

Ábalos ha explicado que Fiadelso estaba en un momento en el que tenía que hacer frente a varios pagos, por lo que encargó a Koldo que buscara una empresa que no estuviera relacionada con el Ministerio para que les echara una mano, como "donativo", y así lo hizo.

DICE QUE JOSÉ BLANCO LE RECOMENDÓ A PARDO DE VERA PARA ADIF

De esos audios también se desprende la existencia de una trama paralela que se habría ocupado de colocar en puestos clave, para las supuestas adjudicaciones irregulares, a las personas correctas.

Al respecto, el fiscal le ha preguntado si recibió una nota de Cerdán con propuestas de nombramientos. Ábalos ha respondido que no recuerda haberse reunido expresamente para eso con el que fue su sucesor como secretario de Organización del PSOE, pero sí que diversas personas le trasladaron propuestas en ese sentido. Entre ellas, ha mencionado al también ex ministro de Fomento José Blanco, del que ha asegurado que le sugirió a Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif.

Luzón ha ahondado para saber si Cerdán influyó en algún nombramiento, a lo que Ábalos ha contestado diciendo que se trataba de la influencia normal de un compañero de partido que le recomienda personas adecuadas para un cargo.

En cuanto a las conversaciones entre Cerdán y Koldo sobre licitación de obras, las ha ceñido a una relación preexistente entre ambos, haciendo hincapié en que no puede responder por los demás.

Asimismo, se le ha interrogado por el contenido del disco duro que la mujer que se encontraba en su casa de Valencia el día que la registraron intentó sacar escondido en un pantalón con la excusa de pasear al perro por indicación de Ábalos.

El ex ministro ha aseverado que contiene solo una copia parcial de la información de la que se ha incautado la Guardia Civil y que quería conservarlo para ser consciente de qué material maneja la UCO. No contento con esa respuesta, Puente ha insistido y Ábalos ha concedido que, a lo sumo, tendría cosas personales y de su actividad parlamentaria.

"CERO COLABORACIÓN"

Así las cosas, Ábalos ha mantenido la misma línea que en anteriores declaraciones --negarlo todo y descargar responsabilidades en Koldo y en otros--, pese al nerviosismo generado por el 'informe Cerdán', que llevó a su defensa y a la de García a replantearse su estrategia.

Una posible colaboración a modo de confesión, como la de De Aldama en su día en la Audiencia Nacional, podría implicar un alivio de la pena al final del procedimiento. No obstante, tras la declaración de este lunes, Anticorrupción aprecia "cero colaboración" por parte del ex ministro, según las fuentes fiscales consultadas.

Fuentes jurídicas aseguran que al inicio de su comparecencia el propio Ábalos ha manifestado que su intención era colaborar y que Fiscalía era consciente, si bien ha sostenido que estaba viviendo una situación muy tensa a todos los niveles, también el personal, razón por la cual en estos momentos no se sentía preparado para ofrecer un relato coherente, diciendo que necesitaría unos días.