Acampada por Palestina convoca este domingo en Logroño y Calahorra acciones en apoyo a la Global Sumud Flotilla

Marcha por Palestina - ACAMPADA POR PALESTINA

LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Acampada por Palestina convoca en Logroño y Calahorra acciones en apoyo a la Global Sumud Flotilla que parte de Barcelona este domingo 12 de abril.

Así, en concreto, mañana, a las 11 horas, saldrá de la denominada Plaza Palestina Libre, en El Espolón de Logroño, frente a Delegación del Gobierno, una marcha de apoyo a la Global Sumud Flotilla.

La marcha se organiza para todos los públicos, y se desarrollará por las calles de Logroño hasta llegar a los alrededores del estanque en el Parque de la Ribera.

Al llegar al parque, sobre las 11,30 horas, se van a botar barcos de papel, que han sido realizados por niñas y niños en sus casas y centros educativos, con los que se quieren enviar un mensaje y deseo de paz y justicia para el pueblo palestino.

Estos barcos harán el recorrido simbólico, en este estanque, desde los puertos de salida internacionales hasta el puerto de Gaza.

Con esta iniciativa, Logroño se suma a una movilización internacional de solidaridad con el pueblo palestino realizando actividades de apoyo a la Global Sumud Flotilla.

Una iniciativa que va a partir este domingo 12 de abril del puerto de Barcelona con destino Gaza, en la que más de 100 embarcaciones van a transportar suministros humanitarios, alimentos, material escolar, medicamentos.

"Ante el genocidio perpetrado se impone una acción globalizada y tenemos que decir que somos millones quienes apoyamos a las Global Sumud Flotilla con nuestros ojos puestos en toda palestina y nos unimos a su acto de resistencia y solidaridad", dicen desde la organización.

En Calahorra también se va a desarrollar una marcha similar que comenzará en la plaza Miguel Ángel Blanco.

El recorrido, de aproximadamente una hora de duración por las calles de la ciudad, concluirá con un acto final en la fuente de la plaza de las Víctimas del Terrorismo.

Con esta convocatoria conjunta, el movimiento pro-Palestina en La Rioja busca "reafirmar su compromiso con la resistencia del pueblo palestino y enviar un mensaje de apoyo directo a los activistas que integran la flotilla en su intento de romper el bloqueo sobre la franja".