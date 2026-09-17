Acuerdo en la Mesa Sectorial para la mejora de las condiciones de trabajo del personal sanitario del SERIS

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LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha alcanzado, en el marco de las negociaciones en la Mesa Sectorial, un gran acuerdo con los representantes de las organizaciones sindicales SATSE, CSIF, UGT y CCOO para la mejora de las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad pública riojana.

Acuerdo, como se explica desde el Gobierno regional en un comunicado, "en respuesta al contexto actual en el que está inmerso el Sistema Nacional de Salud, singularmente afectado por modificaciones legislativas y por los problemas surgidos a raíz de la negociación de la Ley Estatuto Marco".

El objetivo último de las diecinueve mejoras suscritas este jueves entre los representantes de los trabajadores y la Administración regional "es el de priorizar una mejor organización de los servicios públicos".

También "ofrecer soluciones a las principales reivindicaciones de los profesionales en el marco competencial autonómico, así como el de garantizar la mejor atención sanitaria posible para los pacientes riojanos".

LOS ACUERDOS.

Esta es la relación de acuerdos alcanzados:

1. Incremento retributivo del precio de la hora de guardia para el personal médico y de enfermería obligado a realizarla con efectos de 1 de octubre de 2026.

2. Determinación de un precio unitario de las 150 horas siguientes que superan a la jornada complementaria obligatoria con efectos de 1 de octubre de 2026.

3. Determinación de retribución del exceso de horas voluntarias que superen la suma de la jornada complementaria obligatoria más 150 horas de atención continuada con efectos de 1 de octubre de 2026.

4. Flexibilización del régimen de descansos tras las guardias en 30 días.

5. Abono de guardias durante la situación de incapacidad temporal por modificación legislativa.

6. Determinación de retribución de los tutores de la formación sanitaria especializada.

7. Disponibilidad de 2 horas semanales no acumulables para funciones de tutorías de formación sanitaria especializada.

8. Incremento de la productividad fija del personal de Enfermería (100 euros el 01/01/2027).

9. Compromiso de negociar en próximos ejercicios un incremento retributivo para puestos singularizados de enfermería, Fisioterapeutas, Trabajadores Sociales, Terapeutas, Logopedas e Higienistas dentales.

10. Revisión del sistema de turnos vigente de los servicios médicos.

11. Constitución grupo de trabajo para la reforma del régimen del personal de refuerzo de Atención Primaria y para analizar las condiciones de las guardias localizadas.

12. Unificación del tipo de puesto de trabajo de Enfermero/a y de Técnico Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería en los centros Hospital San Pedro y Hospital de Calahorra.

13. Retribuciones de C1 para TCAE y TFAR (sueldo, trienios, noches, festivos y turnicidad).

14. Retribuciones de Grupo B a Técnicos Especialistas (sueldo y trienios).

15. Creación de nuevas categorías: Técnico/a Superior de Prevención de Riesgos Laborales y Técnico/a Superior de Valoración.

16. Promoción interna separada reclasificatoria de plazas de Auxiliares Administrativos en Administrativos por sistema de concurso.

17. Compromiso de determinación de bibliografía para el temario de los procesos selectivos de la categoría de Celador.

18. Subida de nivel 13 al 14 a Pinches y Celador Almacenero.

19. Determinar un incremento de 32,81 euros/mes sobre la cuantía actual del complemento de productividad factor fijo del puesto de trabajo base de Celador.