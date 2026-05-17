Un acusado de venta de MDMA detenido tras una persecución en patinete se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel

Archivo - El juicio está previsto para este martes - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial juzga este martes, 19 de mayo, a un acusado de venta de droga en Logroño, en concreto MDMA, al que se detuvo tras una persecución en patinete y al que el Ministerio Fiscal pide cuatro años y medio de cárcel, y multa de 9.000 euros.

Tal y como relata el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, O.F.V., mayor de edad, se encontraba sobre las 20:10 horas del 28 de octubre de 2021 en la calle Beratúa, cruce con Luis Barrón, de Logroño.

Al ser observado "en actitud sospechosa con un tercero", se fue del lugar en patinete, comenzando una persecución que finalizó con su detención.

En un "cacheo superficial" se le encontró, entre sus pertenencias, una bolsa tipo bandolera en cuyo interior se encontraba un paquete envasado al vacío con cinco piedras de color marrón.

Se trata de MDMA, con una riqueza de 77,2 por ciento. Un total de 85,13 gramos "preordenada para su venta ilegal". El MDMA, apunta el Ministerio Fiscal, es una sustancia estupefaciente que causa grave daño a la salud.

El valor de la droga asciende en el mercado ilícito a 3.711,66 euros y el acusado portaba, además, dos terminales móviles que utilizaba para la actividad de la que se le acusa.

Para el Ministerio Fiscal los hechos narrados son constitutivos de un delito contra la salud pública de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.

Procede imponer a acusado la pena de 4 años y 6 meses de prisión, accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y multa de 9000 euro.