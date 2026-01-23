AMP.- Sindicatos de Mesa de Negociación acaban con la desigualdad retributiva de los auxiliares del Ayuntamiento de Haro

Archivo - HARO - AYUNTAMIENTO DE HARO - Archivo

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, junto CCOO y UGT, sindicatos que forman la Mesa de Negociación y el Ayuntamiento de Haro, han llegado "a un histórico acuerdo que acaba con una desigualdad salarial que llevaban años sufriendo los auxiliares".

Como se indica en un comunicado, "gracias a las negociaciones llevadas a cabo por la Mesa de Negociación se ha conseguido equiparar el complemento específico de esta categoría profesional".

Hasta el momento, "había graves diferencias retributivas en este concepto entre trabajadores que realizan funciones similares, lo que suponía una gran desigualdad y mal estar entre los empleados públicos de este Ayuntamiento".

Con este acuerdo, firmado por CSIF junto con las otros sindicatos, "se corrige una reivindicación histórica del colectivo de los auxiliares y se avanza en el principio de igualdad retributive, garantizando que a igual trabajo corresponda igual salario".

CSIF valora "muy positivamente este logro fruto del diálogo y la defensa constante de los derechos laborales de los empleados públicos en la Mesa de Negociación e invita al resto de consistorios y Administraciones a tomar este acuerdo como ejemplo de cooperación entre sindicatos y Administración con el fin único de la mejora de las condiciones laborales de sus trabajadores".