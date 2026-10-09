Aparcamientos en Bailén y Revellín, desvío de calle Norte y "centralidad" del Parque Ebro, ejes de Logroño 1521

Imagen de la simulación del Proyecto Logroño 1521. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de dos nuevos aparcamientos subterráneos en Avenida de Bailén y el Revellín; el desvío de la calle Norte, que se acercará a la zona de los actuales estacionamientos y a los edificios de Comandancia; y la "centralidad" que esto dará al Parque del Ebro serán algunos de los principales ejes del Proyecto Logroño 1521.

El alcalde Conrado Escobar ha adelantado este viernes a los mediso de comunicación estos primeros hitos del proyecto, junto con el arquitecto Jesús Ulargui y el arqueólogo Juan Manuel Tudanca, que, acto seguido de la presentación, han compartido también con diferentes colectivos de la ciudad.

El proyecto contará con 400.000 euros ya en los presupuestos municipales para 2027, que ya se están elaborando, para "los trabajos previos administrativos" y las primeras licitaciones.

Incluso, ha augurado Escobar, podrían comenzarse a final del próximo año o principios de 2028 los primeros trabajos, en Avenida de Bailén, con el horizonte para finalizar todo el proyecto "para más de una Legislatura", quizá para el año 2031.

De este modo, bajo el lema general 'El futuro estaba aquí', se enmarca una acción divulgativa para que logroñeses y visitantes conozcan este proyecto que se desarrollará durante los próximos años, el proyecto definitivo tras los estudios arqueológicos realizados y diferentes reuniones de trabajo y consultas entre técnicos municipales y representantes del Consejo de Patrimonio de La Rioja.

El alcalde ha resaltado que "seguimos avanzando y construyendo un proyecto ilusionante y que transformará esta zona de la ciudad. Miramos al pasado para construir el presente y el futuro de Logroño". "Un proyecto -ha añadido- que respeta el esfuerzo de anteriores corporaciones y que completará su ejecución en las siguientes legislaturas".

'Logroño 1521' supondrá una regeneración urbana del entorno del Revellín y Valbuena, que ordenará todo el espacio, resaltará los elementos patrimoniales ahí ubicados, mejorará la conexión entre la ciudad y el parque del Ebro e incorporará 26.000 metros cuadrados de zonas verdes y dos aparcamientos subterráneos, en principio con esas 858 plazas, que podrían ser más si se plantea una posible tercera planta en Revellín.

"Un proyecto ambicioso desde el punto de vista natural, cultural y turístico", ha señalado Escobar, que, tras la realización de las excavaciones arqueológicas del entorno, el Ayuntamiento ya cuenta con el plan director del proyecto que ha sido coordinado por el arquitecto Jesús Ulargui, junto con las unidades municipales de Arquitectura y Espacio Público.

EL PROYECTO.

El desplazamiento de la calle del Norte y la creación de dos grandes aparcamientos subterráneos permiten de forma muy sencilla integrar el espacio arqueológico, conectar con el parque del Ebro y devolver el protagonismo a las personas.

El Parque del Ebro se adentra en la ciudad por medio de amplias zonas verdes cuya distribución permite poner en valor los restos arqueológicos de Valbuena, la Casa de la Inquisición, la muralla del siglo XIX construida en tiempos de las Guerras Carlistas o el segundo arco de la puerta del Revellín.

De esta manera, se crean tránsitos peatonales que convergen hacia la gran superficie abierta delimitada entre la Fuente de Murrieta, las fortificaciones del Cubo del Revellín y los edificios de Comandancia, rehabilitados e incorporados a los usos culturales de la ciudad.

Como se ha resaltado, este entorno concentra buena parte de la historia más importante de la ciudad desde la Edad Media hasta nuestros días.

Además,actualmente es un espacio de carácter cultural conectado con las antiguas Escuelas Trevijano, el Centro Cultural de Ibercaja, la Sala Amós Salvador, la Gota de Leche, el Palacio de la Merced, hoy Parlamento de La Rioja, o la Biblioteca de La Rioja.

Logroño 1521 complementará este entorno cultural, incrementando los espacios arqueológicos de los 6.400 metros cuadrados actuales a 10.400 ya existentes.

HITOS DE LA INTERVENCIÓN.

Los princpales hitos del proyecto se desgranan, en primer lugar, en el desvío de la calle Norte haciéndola pasar por detrás de los Edificios de Intendencia, entre dichas edificaciones y los restos arqueológicos de Valbuena, permitiendo ampliar las aceras en la calle Norte y dando solución a los itinerarios peatonales en el entorno de Barriocepo.

Una actuación que también permitirá dar mayor amplitud al entorno del Cubo del Revellín y sacar a relucir los restos arqueológicos del Palacio de la Inquisición, que en adelante formarán parte del entorno. Se amplían la zona verde y los itinerarios ciclopeatonales.

En segundo término, los dos aparcamientos subterráneos, uno en la calle Bailén (386 plazas) y otro en el Cubo del Revellín (plaza de Juanita Madroñero y Comandancia, 472 plazas).

El desvío de la calle Norte dará lugar, además, a una nueva glorieta para mejorar la circulación tras el desvío de la propia calle Norte y facilitar el acceso al aparcamiento subterráneo de la calle Bailén.

Y, por último, la eliminación del aparcamiento en superficie junto al Parque del Ebro y de los del Revellín y la Plaza Ángel Bayo.

El Ayuntamiento de Logroño contratará durante los próximos meses los estudios geotécnicos, topográficos, de tráfico y de viabilidad necesarios para ir acometiendo las diferentes actuaciones.

Actualmente se está trabajando también en la redacción de los pliegos para la construcción y concesión administrativa del primero de los aparcamientos subterráneos, el que estará ubicado en la calle Bailén.

'Logroño 1521' incorporará también como nuevas sedes culturales los edificios de Comandancia tras el acuerdo de adquisición alcanzado entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa.

DIVULGACIÓN DEL PROYECTO.

A través de una maqueta que se ubicará en el Cubo del Revellín, logroñeses y visitantes podrán conocer este importante proyecto de regeneración urbana.

Además, se han instalado una serie de paneles divulgativos sobre a historia de todo el entorno del Cubo del Revellín y Valbuena, desde el año 7000 antes de Cristo hasta la actualidad.

Unos paneles que reflejan la evolución de este entorno, desde los primeros asentamientos en el Neolítico, la época inquisitorial o el asedio sufrido por la ciudad en 1521; así como el especto cambiante del paisaje, condicionado por el río Ebro y por la mano del hombre.

La integración y el crecimiento del Camino de Santiago, que atravesaba la región en su camino hacia occidente y que hacía crecer la ciudad con infraestructuras de la época como el Hospital de Socamador, instalaciones hidráulicas o el propio recinto amurallado.

La presencia de la Inquisición, el convento dominico de Valbuena y los diferentes contextos bélicos posteriores, como las Guerras Carlistas también cuentan con un espacio protagonista en estos paneles divulgativos hasta llegar a la segunda mitad del siglo XX, en la que Logroño experimenta un crecimiento industrial y demográfico motivado, en gran medida, por la llegada del ferrocarril.

Conectando con la actualidad, la muestra hace referencia al PERI Excuevas-Cuarteles, por el que el escenario cambia de forma significativa para adaptarse a los nuevos tiempos y facilitar la interconexión del pulmón verde del Parque del Ebro con el corazón de la ciudad.